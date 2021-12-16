Ангарчанин Дмитрий Воронков признан самым ценным хоккеистом сборной РФ

Нападающий казанского «Ак Барса», воспитанник ангарского хоккейного клуба «Ермак» Дмитрий Воронков стал обладателем традиционной премии «Герои хоккея» в номинации «самый ценный игрок» по итогам 2021 года. Об этом сообщает ТАСС.

Вручение премии, одним из учредителей которой является Федерация хоккея России (ФХР), состоялось 14 декабря. Самого ценного игрока определяли по итогам голосования в соцсетях.

Лучшим бомбардиром, набравшим наибольшее количество очков в матчах за сборную России, стал форвард СКА Антон Бурдасов. лучшим защитником был назван Дмитрий Орлов («Вашингтон», Национальная хоккейная лига), вратарем - Александр Самонов (СКА).

Лучшим дебютантом сборной России был признан защитник СКА Кирилл Кирсанов. форвард «Авангарда» Сергей Толчинский получил премию в номинации «Мой дом — Россия» (игрок, ярко проявивший себя после возвращения на родину из зарубежного клуба). Премией в номинации «Незаметный герой» признан член персонала сборной России, видеокоординатор Павел Шагаль.

Дмитрий Воронков начинал заниматься хоккеем в школе ангарского «Ермака», в 2017 году дебютировал в составе основной команды. Уже через год его пригласил казанский «Ак Барс», выступающий в Континентальной хоккейной лиге. В сезоне 2019-2020 годов Дмитрий Воронков вошёл в состав молодёжной сборной России и завоевал серебро чемпионата мира среди игроков до 20 лет. Летом 2020 клуб Национальной хоккейной лиги Columbus Blue Jackets выбрал хоккеиста на драфте новичков под общим 114-м номером.

Ангарчанин принял участие в победной игре хоккейной сборной России в матче со шведской командой

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