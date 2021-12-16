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Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве

Белоснежный костюм и помада цвета фуксии: Алина Кабаева открыла собственный турнир "Небесная грация" в Москве

То мы не видим 38-летнюю Алину Кабаеву на публике месяцами, а то она будоражит информационное пространство несколько дней подряд. Но, конечно, не просто так, а для дела — сейчас она промоутирует свой новый турнир по художественной гимнастике "Небесная грация".

Недавно прославленная спортсменка стала гостьей телешоу Ивана Урганта, ну а сегодня уже приехала на "ВТБ Арену", чтобы поучаствовать в церемонии открытия турнира. Идея проведения этого состязания принадлежит как раз Кабаевой, так что она лично поприветствовала участниц и выступила с речью.

На трибуну олимпийская чемпионка поднялась в белоснежном брючном костюме. На публике гимнастка появилась с довольно ярким макияжем и помадой цвета фуксии, видимо, в память о тех временах, когда она сама еще участвовала в соревнованиях. В последние свои публичные выходы Алина обычно предпочитала нюдовый мейк.


Алина Кабаева

Эффектный образ Кабаевой, возможно, должен был поддержать и ее мысль о пути развития художественной гимнастики, который ведет куда-то не туда (но Алина готова все исправить).

Я смотрела Олимпиаду в Рио и тогда поняла, что происходит что-то не то. Потом поняла: правила художественной гимнастики очень упростили, она перестала быть зрелищной, уникальной. И поскольку мне не все равно, что происходит в моем спорте, я решила сделать такой экспериментальный турнир,

— рассказала Кабаева на церемонии открытия.


Напомним, что свое недовольство действующими правилами в художественной гимнастике Кабаева выразила и после скандала с сестрами Авериными на прошедшей летом Олимпиаде в Токио. Тогда Дина Аверина завоевала серебро, набрав 107,650 балла. Первой стала израильтянка Линой Ашрам с результатом 107,800. При этом во время заключительного выступления Ашрам уронила ленту, Аверина же выполнила свою программу без ошибок. Судейство тогда резко раскритиковала тренер сборной Ирина Винер-Усманова, ее поддержала и Алина. Тогда же Кабаева отрицательно высказалась и о Ляйсан Утяшевой, которая в своем посте похвалила Ашрам за умение собраться.

В многоборье Утяшева не была даже чемпионкой России. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение ее золотой медали Утяшева не имеет никакого права,

— заявила тогда Кабаева.


Алина Кабаева с Натальей Рагозиной, Алексеем Немовым и Еленой Исинбаевой

Спортивное мероприятие продлится два дня. Основным критерием отбора гимнасток для участия в турнире стали результаты Олимпиады-2020 — на "Небесной грации" выступят девушки из 10 сборных, представленных в Токио. Всего на турнире свое мастерство покажут спортсменки из 13 стран.


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес

По материалам: spletnik.ru

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