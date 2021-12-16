Бесплатно стал доступен на Xbox рождественский набор для The Ascent





В Microsoft Store стал доступен бесплатно набор для игры The Ascent, который называется Winter Pack. Как можно понять по названию, он приурочен к рождественским праздникам, его можно забрать прямо сейчас.

Набор включает в себя: самодельную ручную гранату — «Снежок», два головных убора и праздничную футболку. Вероятно, он будет доступен в течение ограниченного времени, поэтому стоит поспешить забрать, если комплект вам необходим.

Winter Pack

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Начинаются зимние праздники, а это значит, что пришла пора дарить подарки. Мы дарим всем нашим игрокам набор Winter Pack!

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Сама игра The Ascent доступна подписчикам сервиса Game Pass — на Xbox и PC. Проект вышел в релиз достаточно «сырым», но с последующими обновлениями разработчики исправили большинство проблем.