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Билайн и ИРНИТУ договорились вместе готовить телеком-специалистов

Билайн и ИРНИТУ договорились вместе готовить телеком-специалистов

Билайн и Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) подписали соглашение о стажерской программе для Технического блока оператора. Стажеры смогут принять участие в проектах, связанных с развитием сети, получить практический опыт в планировании новых объектов радиодоступа, строительстве и эксплуатации сети. Успешно прошедшие стажировку студенты получат возможность продолжить работу в штате билайн.

Договоренность позволяет реализовывать совместные проекты в области образования и науки, заниматься организацией студенческой практики, осуществлять информационное партнерство и организовывать совместные семинары, конференции, конкурсы для студентов и выпускников, мастер-классы и тренинги. Кроме того, компания будет участвовать в ярмарках вакансий, студенческих фестивалях и других мероприятиях, проводимых ИРНИТУ. Соглашение заключено на три года.

Сергей Чимитов, директор Иркутского отделения билайн:
— Наше соглашение с университетом – это основа сотрудничества, выгодного для всех сторон. Для билайн это, в первую очередь, вопрос формирования кадрового резерва, пополнения его талантливыми молодыми специалистами и, как следствие, развития отрасли в целом. Для университета - уверенность в том, что студент получит практические знания и навыки, изучит реальные кейсы и получит опыт, который позволит в будущем найти работу по специальности.

Михаил Корняков, ректор ИРНИТУ:
— ИРНИТУ нацелен на плодотворное взаимодействие с компанией «ВымпелКом» в области информационных технологий, развития цифровых компетенций студентов. Мы намерены обмениваться научно-технической информацией, участвовать в совместных проектах по проведению исследований, разработке технологий и решений в сфере телекоммуникаций, искусственного интеллекта, обработке больших данных. Конечно, мы приветствуем заинтересованность компании в наших студентах, предоставлении им мест практик и трудоустройства.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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