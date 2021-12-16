Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории

Вадим Карасев

И 43-летняя Николь Шерзингер, и 46-летняя Ева Лонгория во вторник стали гостьями ежегодного гала-вечера The Global Gift Gala, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Обе звезды сделали похожий макияж. Ярко накрасив глаза и подчеркнув их темный цвет, они вместе с тем выбрали спокойный тон для губ. Николь предпочла блестящие тени и светло-коричневую помаду, а Ева — черную подводку и темно-коричневые тени и нюдовый блеск.

Какой мейкап вам понравился больше?





Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории

Ева ЛонгорияЕва ЛонгорияНиколь ШерзингерЕва ЛонгорияМариана Панкина