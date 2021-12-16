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Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории

Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории

И 43-летняя Николь Шерзингер, и 46-летняя Ева Лонгория во вторник стали гостьями ежегодного гала-вечера The Global Gift Gala, который прошел в Объединенных Арабских Эмиратах. Обе звезды сделали похожий макияж. Ярко накрасив глаза и подчеркнув их темный цвет, они вместе с тем выбрали спокойный тон для губ. Николь предпочла блестящие тени и светло-коричневую помаду, а Ева — черную подводку и темно-коричневые тени и нюдовый блеск.

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Ева Лонгория
Ева Лонгория

Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории


Николь ШерзингерЕва Лонгория
Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории
Битва мейкапов: Николь Шерзингер против Евы Лонгории
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