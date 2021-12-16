Блокчейн-подразделение биржи Upbit привлекло $60 млн

Lambda256, блокчейн-подразделение оператора биткоин-биржи Upbit южнокорейской финтех-компании Dunamu, привлекло $60 млн в раунде финансирования Серии B. По его итогам оценка фирмы превысила $300 млн, согласно пресс-релизу.

В раунде приняли участие: Dunamu, Hanhwa Systems, Chong Kun Dang , Yanolja, Daelim, VTI Partners, DSC Investments, Shinhan Venture Capital, KB Investments и SBI Investments.

Привлеченные средства Lambda256 направит на расширение бизнеса в сфере "блокчейн-как-услуга", где компания насчитывает более 3300 корпоративных клиентов.

Основанная в 2018 году Lambda256 предлагает для развертывания сетей собственный блокчейн Luniverse. Фирма также создала решение для цифровой идентификации VerifyVASP для поставщиков услуг в сфер виртуальных активов [2 - border] и систему выпуска и управления NFT.

Технологии Lambda256 используются в том числе проектом Gluwa по запуску стейблкоина на базе индонезийской рупии, созданной Dunamu площадкой для торговли акциями Stockplus Unlisted и платформой для метавселенных Division Network.

Напомним, по данным СМИ, оценка Dunamu превысила $10 млрд после инвестиционного раунда на $85 млн.