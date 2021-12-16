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Бывший продюсер Григория Лепса рассказал о его запоях

Бывший продюсер Григория Лепса рассказал о его запоях
На днях появилась информация, что певец Григорий Лепс попал в больницу. Недавно стало известно, что артист разводится с женой после 20 лет брака. Суд назначен на 20 декабря. Пока Анна Шаплыкова отдыхала на Мальдивах, Лепс, как сообщалось накануне, попал в больницу. Артист отмечает, что у него все в порядке, только давление скачет. Первый и единственный продюсер Лепса — композитор Евгений Кобылянский — был с ним до 2006 года, десять лет подряд. Сейчас они не поддерживают отношения, но Кобылянский попытался предположить, что же случилось с певцом.
Григорий Лепс «Может, Гриша попал в больницу вовсе не из-за запоя, а по причине высокого давления — у него с молодости с этим проблемы. Но если говорить о выпивке, раньше бывало всякое. Гриша — парень эмоциональный, не особо сдержанный. Мог ли он на кого-нибудь броситься? Вполне представляю, почему нет?» — сказал «Комсомольской правде» Кобылянский. Также продюсер отметил, что ранее они переживали разные периоды. «Когда он пил — в такие моменты мог и огрызнуться, и кинуть что-нибудь. Потом была тяжелая болезнь, напрямую связанная с алкоголем — мы сопереживали, поддерживали, ждали, когда он поправится. И когда Гриша наконец вернулся к нам, вернулся к музыке, мы начали все с чистого листа. Ему категорически нельзя было прикасаться к спиртному, и он держался», — заключил Кобылянский.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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