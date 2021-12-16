Call of Duty Vanguard будет доступна бесплатно на Xbox в эти выходные





Издательство Activision во второй раз за последние несколько недель проводит «Бесплатные выходные» для шутера Call of Duty Vanguard. Опробовать игру бесплатно можно будет с 16 по 21 декабря.

Как отмечает компания Activision, игроки смогут опробовать 10 карт и четыре режима в течение периода бесплатного доступа, включая Team Deathmatch, Domination, Hardpoint и новый режим турнира на выживание Vanguard — Champion Hill. Бесплатный период будет совмещен с выходными двойного опыта.

Обратим внимание, что на этой неделе период бесплатного доступа к Call of Duty Vanguard совпадет с запуском рождественского события Vanguard и Warzone под названием «Festive Fervor». Специальное рождественское событие начнется в пятницу, 17 декабря, и оно будет включать «ограниченные по времени режимы, события, награды и функции до Нового года, а также множество скидок на классические наборы и новые праздничные предложения».

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Напомним, что на этой же неделе пройдут бесплатные дни игры в Assassin’s Creed Odyssey.