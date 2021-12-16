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Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра

Черный список: что нельзя дарить на Новый 2022 год Тигра

Новый год — праздник, которого ждут многие. К его встрече начинают готовиться заранее. Удивить близких и порадовать их помогут удачные подарки. В новом 2022 году, который пройдет под эгидой Тигра, особенно важно не ошибиться с выбором презента.


Традиция обмениваться подарками на Новый год и класть их под елку прекрасна, ведь каждый получает множество вещей, о которых мечтал весь год. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать пожелания окружающих, а также познакомиться со списком подарков, которые не стоит преподносить в год Тигра. Благодаря такой подсказке удастся привлечь внимание нового покровителя и снискать его поддержку.

1. Острые предметы. Штопоры, наборы ножей и прочие предметы, способные ранить, будут неуместными в год Тигра и могут принести множество проблем. Такие подарки вряд ли порадуют, поэтому от такого выбора лучше отказаться в пользу чего-то более удачного.

2. Пустой кошелек. Кошелек важно выбирать, основываясь на многие факторы, и если выбор пал на это изделие, то важно преподнести подарок с деньгами внутри. В противном случае у того, кому предназначен подарок, проблемы с деньгами лишь усугубятся.

3. Принадлежности для мытья. Такие подарки, как полотенца, шампуни, гели для душа, неуместны на Новый год. Они вряд ли добавят хорошего настроения, а в год Тигра могут принести еще и проблемы со здоровьем.

4. Сувениры. Многочисленные фигурки и новогодняя атрибутика есть у каждого, и многие год за годом получают новые безделушки, которые жалко выбросить, но и держать в доме хлопотно из-за частой уборки и необходимости протирать пыль. Практичный Тигр вряд ли оценит такие подарки.


5. Вредные привычки. Подарки, подразумевающие вред для здоровья, — табу на 2022 год. Табачные изделия, спиртное и другие подобные вещи дарить нельзя, чтобы не разгневать величественное животное и не навредить близким людям. Лучше заменить сомнительные презенты на то, что благотворно сказывается на здоровье: сертификаты в спортивные залы, бассейны, посещение сауны.

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По материалам: dailyhoro.ru

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