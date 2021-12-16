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ConsenSys и Mastercard запустили решение для масштабирования Ethereum

ConsenSys и Mastercard запустили решение для масштабирования Ethereum


Компания ConsenSys в сотрудничестве с Mastercard запустила решение ConsenSys Rollups для масштабирования сети Ethereum.



Новая технология призвана повысить скорость транзакций, а также общую эффективность сети второй по капитализации криптовалюты и permissioned-систем на базе Quorum.


«ConsenSys Rollups — инновационное модульное ПО для permissioned-приложений на блокчейне, ориентированное на обеспечение масштабируемости и возможностей конфиденциальности. Его можно подключить к любой системе, совместимой с виртуальной машиной Ethereum», — говорится в блоге проекта.


https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

В новом решении задействована технология доказательств с нулевым разглашением. Разработчики подчеркнули, что с использованием ConsenSys Rollups блокчейн-системы смогут обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду.


По их словам, столь высокая производительность открывает новые юзкейсы в таких сферах, как CBDC, децентрализованные биржи, микроплатежи и конфиденциальные транзакции.

Напомним, в ноябре ConsenSys закрыла раунд финансирования на $200 млн. Инвесторы оценили компанию в $3,2 млрд.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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