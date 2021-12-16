ConsenSys и Mastercard запустили решение для масштабирования Ethereum

Компания ConsenSys в сотрудничестве с Mastercard запустила решение ConsenSys Rollups для масштабирования сети Ethereum.

🔈Very excited to announce the launch of @ConsenSys Rollups in partnership with @Mastercard to provide enterprise-grade scalability + address the key challenge of scalable applications on the @ConsenSysQuorum tech-stack🚀https://t.co/NE6kuDBYW4 — ConsenSys (@ConsenSys) December 16, 2021

Новая технология призвана повысить скорость транзакций, а также общую эффективность сети второй по капитализации криптовалюты и permissioned-систем на базе Quorum.

«ConsenSys Rollups — инновационное модульное ПО для permissioned-приложений на блокчейне, ориентированное на обеспечение масштабируемости и возможностей конфиденциальности. Его можно подключить к любой системе, совместимой с виртуальной машиной Ethereum», — говорится в блоге проекта.

https://forklog.com/chto-takoe-resheniya-masshtabirovaniya-vtorogo-urovnya/

В новом решении задействована технология доказательств с нулевым разглашением. Разработчики подчеркнули, что с использованием ConsenSys Rollups блокчейн-системы смогут обрабатывать до 10 000 транзакций в секунду.

По их словам, столь высокая производительность открывает новые юзкейсы в таких сферах, как CBDC, децентрализованные биржи, микроплатежи и конфиденциальные транзакции.



Напомним, в ноябре ConsenSys закрыла раунд финансирования на $200 млн. Инвесторы оценили компанию в $3,2 млрд.



