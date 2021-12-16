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Crystal Blockchain: за 10 лет ущерб от действий злоумышленников достиг $12,1 млрд

Crystal Blockchain: за 10 лет ущерб от действий злоумышленников достиг $12,1 млрд


Совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд. Такие расчеты привели аналитики Crystal Blockchain.



С января 2011 по декабрь 2021 года эксперты зафиксировали 226 инцидентов.


Антирекордсменом стал 2021 год — 76 случаев ($4,25 млрд). Наибольший ущерб нанесен проектам из США, Великобритании, Южной Кореи, Японии и Китая. В выборку попали проекты из 43 стран.


Наиболее распространенными методами стали: обход системы безопасности бирж (120), взлом DeFi-протоколов (73) и мошеннические схемы (33). В стоимостном выражении потери составили $3,18 млрд, $1,76 млрд и $7,12 млрд соответственно.


Мошеннические схемы Plus Token, Thodex и Wotoken заняли первые три строчки антирейтинга. Создатели этих пирамид присвоили суммарно $5,9 млрд клиентских средств.


Крупнейший взлом системы безопасности произошел у японской биржи Mt. Gox в феврале 2014 года. Хакеры вывели биткоины на $615 млн по курсу на тот момент.


https://forklog.com/beskonechnaya-istoriya-obrushat-li-tsenu-bitkoina-vyplaty-investoram-mt-gox/

Немногим меньше ущерб от взлома платформы Coincheck. В 2018 году хакеры вывели с платформы $535 млн в токенах XEM. 


Крупнейший инцидент в DeFi-сфере связан с проектом Poly Network. 10 августа 2021 года неизвестный похитил $614 млн в различных криптовалютах.


Напомним, впоследствии взломавший межсетевой протокол хакер перечислил команде Poly Network все похищенные активы за исключением $33 млн в USDT, которые Tether заморозил после атаки. Позднее, в результате договоренности с эмитентом стейблкоина, организатор атаки вернул оставшиеся активы.


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# Экономика
По материалам: ForkLog

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