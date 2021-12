Crystal Blockchain: за 10 лет ущерб от действий злоумышленников достиг $12,1 млрд

Совокупный ущерб криптовалютных платформ и их пользователей от действий хакеров и мошенников превысил $12 млрд. Такие расчеты привели аналитики Crystal Blockchain.

So far, $3.18 billion has been stolen as a result of security breaches, $7.12 billion has been stolen as a result of fraud and $1.76 billion has been lost to the #DeFi sector - @CrystalPlatform data 🤔 pic.twitter.com/Sgetd2QViG