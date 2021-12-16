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Дарья Навальная получила в Страсбурге премию Сахарова за своего отца

Дарья Навальная получила в Страсбурге премию Сахарова за своего отца

20-летняя Дарья Навальная, дочь оппозиционного политика Алексея Навального, сегодня получила в Страсбурге премию имени Сахарова "За свободу мысли", которая должна была быть вручена ее отцу. Сам он присутствовать на церемонии не мог, так как в настоящий момент отбывает наказание в исправительной колонии № 2 за нарушение условий испытательного срока по "делу "Ив Роше".


Дарья Навальная


На трибуну Дарья вышла с портретом отца, а также выступила с речью перед Европарламентом, в которой поблагодарила за награду, а также призвала Европу перестать идти "на прагматичные отношения с диктаторами".

Мы знаем, что реальная террористическая группировка создана внутри спецслужб Путина. Они убивают граждан моей страны без следствия и суда. Без правосудия. Они были близки к убийству моей матери. Они почти убили моего отца. И никто не гарантирует, что завтра европейские политики не начнут умирать от простого касания дверной ручки. <...> Конечно, я не предлагаю развернуть войну. Но я знаю, что, хоть и неудачно, но она уже началась. Есть реальные жертвы. Они используют и кибероружие, и химоружие. Тот факт, что европейские банки позволяют Путину и его друзьям отмывать деньги, что яхты путинских олигархов продолжают вызывать скандалы на европейском Средиземноморье, что 99% официальных лиц России и Беларуси напрямую замешаны в преступлениях, но они все еще свободно могут путешествовать по Европе (как и их семьи), — это все знаки того, что многие из тех, кто принимает решения, даже не пытаются выиграть даже небольшую часть этого противостояния. <...> Когда я написала своему отцу и спросила, что он хочет, чтобы я сказала в речи от его имени, он сказал: пусть никто не смеет приравнивать Россию к путинскому режиму,

— сказала Дарья Навальная.


Дарья и Алексей Навальные
Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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