Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении QR-кодов в общественных местах

Государственная дума на пленарном заседании 16 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах. В заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Принятый в первом чтении законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, проект закона вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны РФ или представители власти по месту прохождения службы.

В законопроекте указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом РФ. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.

12 ноября правительство РФ внесло в Госдуму проекты поправок об использовании в общественных местах и на транспорте QR-кодов о прививке от коронавируса. Законопроект о внесении изменений в Воздушный кодекс РФ и Устав железнодорожного транспорта РФ предусматривал, что пассажирам международных и междугородних авиарейсов, поездов дальнего следования потребуется предъявлять либо QR-код о прививке, либо медицинский отвод от вакцинации, либо подтверждение перенесенного коронавируса. Законопроекты о введении QR-кодов в общественных местах и на транспорте включены в планируемый календарь рассмотрения Госдумы на 16 декабря.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов и общественники направили в профильный комитет Государственной Думы 25 предложений по готовящемуся законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области. Рассмотрение закона запланировано в ГД РФ на 16 декабря.

Предложения в законопроект от Иркутской области были сформированы депутатами областного парламента совместно с представителями общественности, медицинского сообщества, Общественной палаты Иркутской области, Ассоциации муниципальных образований. С привлечением экспертов проект закона обсуждался на депутатском штабе, в комитетах и комиссиях областного парламента.

Совет Госдумы снял с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте

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