Два миллиарда рублей направят на реконструкцию правобережных КОС Иркутска в 2022 году

На реконструкцию правобережных очистных сооружений Иркутска в 2022 году направят 2 миллиарда рублей из областного бюджета. Также заложили более 200 миллиона рублей на проектирование КОСов левого берега областного центра, сообщает пресс-служба регионального правительства

Ход реконструкции правобережных канализационно-очистных сооружений Иркутска проверили 15 декабря первый заместитель губернатора Иркутской области — председатель правительства региона Константин Зайцев и мэр Иркутска Руслан Болотов. Модернизацию проводят в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», входящего в состав национального проекта «Экология».

Константин Зайцев:

— Это важный стратегический и экологический объект для Иркутска. Реконструкция канализационно-очистных сооружений правого берега дает возможность городу развиваться и расти. Городской администрацией проделана большая работа, реализация таких масштабных проектов возможна благодаря общим усилиям и внимательному отношению мэрии Иркутска. На 2022 год из бюджетов всех уровней на продолжение реконструкции будет заложено порядка двух миллиардов рублей, которые позволят нам практически завершить работы на правобережной стороне. Также мы заложили более 200 миллионов рублей на проектирование КОСов левого берега.

Реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Иркутска ведут с 2017 года в рамках реализации государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019-2024 годы. Предусмотрено десять этапов. В декабре 2021 года завершился шестой этап реконструкции: построены сооружения механической очистки, обеззараживания, сливная станция, илоуплотнители, цех механического обезвоживания осадка, технологические трубопроводы. Строительно-монтажные работы завершены в полном объеме, получено заключение службы строительного надзора Иркутской области.

Руслан Болотов:

— Иркутск стоит на пороге глобальных изменений в инженерно-технической части. При поддержке правительства и губернатора Иркутской области для областного центра согласовано несколько ключевых решений. Строительство тепловых лучей полностью изменит ситуацию в Ленинском округе и предместье Рабочем. Мы сможем закрыть мазутные котельные, закольцевать всю систему теплоснабжения города и повысить ее надежность.

В 2022 году продолжатся работы по седьмому этапу, приступят к выполнению восьмого, девятого и заключительного, десятого этапов. Применяются самые современные строительные технологии, которые позволяют уменьшить загрязнение почвы и грунтовых вод.

Анатолий Никитин, министр жилищной политики и энергетики Иркутской области:

— Важно отметить, что реконструкция проходит без остановки технологического процесса. После возведения объектов сразу же осуществляется их запуск в эксплуатацию. После завершения всего комплекса работ мощность очистных сооружений возрастет со 130 до 220 тысяч кубометров в сутки.

По данным министерства жилищной политики и энергетики региона, в 2021 году освоено 2,7 миллиарда рублей, это средства федерального и областного бюджетов. Общий объем инвестиций из бюджетов всех уровней на реконструкцию канализационных очистных сооружений правого берега Ангары Иркутска составляет более 13,2 миллиарда рублей.