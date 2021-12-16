Дыхательные практики при кашле и насморке

Вадим Карасев

Справиться с заложенностью носа во время простуды и успокоить кашель помогут не только предписания лечащего врача, но и дыхательные практики. Простые упражнения помогут почувствовать себя значительно лучше и облегчить симптомы заболевания.

Дыхательные практики направлены на укрепление мышц диафрагмы и помогают растягивать дыхательные мышцы. Такие упражнения будут полезны не только во время заболеваний, но и для профилактики. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заниматься ими регулярно, чтобы здоровье было отменным.

Практика от кашля

Справиться с приступом кашля, облегчить отхаркивание и снизить болевые ощущения поможет упражнение с подушкой. Для его выполнения нужно сесть на стул, прижать подушку руками к животу и делать глубокие вдохи. Во время приступа кашля корпус слегка наклоняют вперед и с силой упираются ступнями в пол.

Дыхательная практика для улучшения дыхания

Такое упражнение полезно делать как во время заложенности носа, так и для профилактики. Сев на стул, расслабляют руки, опуская их вдоль тела. Во время глубокого размеренного вдоха плечами делают круговые движения вперед и назад, по одному на каждый вдох. Повторять можно 5-10 раз.

Практика дыхания диафрагмой

Благодаря такому упражнению получится расслабить грудную клетку и мышцы живота. В позиции лежа на полу или сидя обе руки кладут на живот, расставив пальцы. Медленный глубокий вдох через нос должен приподнять живот, оставив неподвижной грудную клетку. Упражнение повторяют 5 −7 раз.

Дыхательная практика при простуде

Такое упражнение помогает расширить стенку грудной клетки. Положение — сидя на стуле, опустив руки вдоль туловища. Во время размеренного вдоха лопатки сводят вместе и опускают их вниз. Выдох медленный, так, словно нужно задуть пламя свечи. Упражнение можно повторить 5-7 раз с интервалом в 5 секунд.