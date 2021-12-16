Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дыхательные практики при кашле и насморке

Дыхательные практики при кашле и насморке

Справиться с заложенностью носа во время простуды и успокоить кашель помогут не только предписания лечащего врача, но и дыхательные практики. Простые упражнения помогут почувствовать себя значительно лучше и облегчить симптомы заболевания.


Дыхательные практики направлены на укрепление мышц диафрагмы и помогают растягивать дыхательные мышцы. Такие упражнения будут полезны не только во время заболеваний, но и для профилактики. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заниматься ими регулярно, чтобы здоровье было отменным.

Практика от кашля

Справиться с приступом кашля, облегчить отхаркивание и снизить болевые ощущения поможет упражнение с подушкой. Для его выполнения нужно сесть на стул, прижать подушку руками к животу и делать глубокие вдохи. Во время приступа кашля корпус слегка наклоняют вперед и с силой упираются ступнями в пол.

Дыхательная практика для улучшения дыхания

Такое упражнение полезно делать как во время заложенности носа, так и для профилактики. Сев на стул, расслабляют руки, опуская их вдоль тела. Во время глубокого размеренного вдоха плечами делают круговые движения вперед и назад, по одному на каждый вдох. Повторять можно 5-10 раз.


Практика дыхания диафрагмой

Благодаря такому упражнению получится расслабить грудную клетку и мышцы живота. В позиции лежа на полу или сидя обе руки кладут на живот, расставив пальцы. Медленный глубокий вдох через нос должен приподнять живот, оставив неподвижной грудную клетку. Упражнение повторяют 5 −7 раз.

Дыхательная практика при простуде

Такое упражнение помогает расширить стенку грудной клетки. Положение — сидя на стуле, опустив руки вдоль туловища. Во время размеренного вдоха лопатки сводят вместе и опускают их вниз. Выдох медленный, так, словно нужно задуть пламя свечи. Упражнение можно повторить 5-7 раз с интервалом в 5 секунд.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Дыхательные практики при кашле и насморке
Дыхательные практики при кашле и насморке
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние

Топ на сегодня

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet

Еще по теме

Два дыхательных упражнения для хорошего самочувствия
Практики против тревожности: как быстро успокоиться и не волноваться по пустякам
Как избавиться от кашля при помощи дыхательной гимнастики
Как упражнения для шеи укрепляют энергетику и повышают интуицию