Everscale запустит программу на $75 млн для привлечения крупных инвестиций в проект

Управляющий совет Everscale (ранее Free TON) по итогам ончейн-голосования одобрил предложение о запуске программы Crystal Hands для привлечения крупных инвестиций в криптопроект.

Бюджет Crystal Hands составит 280 млн монет EVER (около $75 млн на момент написания). За ее реализацию будет отвечать объединение DeFi Alliance.

По условиям программы Альянс будет определять сумму монет для продажи в соответствии с текущими рыночными условиями, безопасностью сети и профилем покупателя.

Инвестор сможет получить существенную скидку к рыночной цене EVER при условии блокировки монет на срок от 6 месяцев.

DeFi Alliance сможет продавать монеты напрямую и привлекать к процессу фандрайзинга и отбора покупателей сторонние проекты. При заключении успешных сделок посредникам будут выплачиваться комиссии.

Средства от продаж EVER направят на развитие экосистемы Everscale, включая увеличение ликвидности в DeFi- и NFT-приложениях, рекламу проекта, финансирование грантов и листинг на крупных биржах.

Бюджет Crystal Hands перевели на специальный кошелек с мультиподписью. У него пять кастодианов: Bitscale, BR Capital, Broxus, Minergate и Warp Capital.



Напомним, Crystal Hands — часть масштабной реформы, предложенной DeFi Alliance. В ее рамках уже провели ребрендинг, сожгли более половины первоначальной эмиссии и начали выдавать гранты стартапам.



