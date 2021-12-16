Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Everscale запустит программу на $75 млн для привлечения крупных инвестиций в проект

Everscale запустит программу на $75 млн для привлечения крупных инвестиций в проект

Everscale запустит программу на $75 млн для привлечения крупных инвестиций в проект


Управляющий совет Everscale (ранее Free TON) по итогам ончейн-голосования одобрил предложение о запуске программы Crystal Hands для привлечения крупных инвестиций в криптопроект.


Бюджет Crystal Hands составит 280 млн монет EVER (около $75 млн на момент написания). За ее реализацию будет отвечать объединение DeFi Alliance.


По условиям программы Альянс будет определять сумму монет для продажи в соответствии с текущими рыночными условиями, безопасностью сети и профилем покупателя. 


Инвестор сможет получить существенную скидку к рыночной цене EVER при условии блокировки монет на срок от 6 месяцев.


DeFi Alliance сможет продавать монеты напрямую и привлекать к процессу фандрайзинга и отбора покупателей сторонние проекты. При заключении успешных сделок посредникам будут выплачиваться комиссии.


Средства от продаж EVER направят на развитие экосистемы Everscale, включая увеличение ликвидности в DeFi- и NFT-приложениях, рекламу проекта, финансирование грантов и листинг на крупных биржах.


Бюджет Crystal Hands перевели на специальный кошелек с мультиподписью. У него пять кастодианов: Bitscale, BR Capital, Broxus, Minergate и Warp Capital.

Напомним, Crystal Hands — часть масштабной реформы, предложенной DeFi Alliance. В ее рамках уже провели ребрендинг, сожгли более половины первоначальной эмиссии и начали выдавать гранты стартапам.



# Экономика
По материалам: ForkLog

Последние новости

В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк «Кванториум»
В Ивановской области, в Шуе, в 2022 году откроется детский технопарк
Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для саморазвития
Учитель-блогер показывает детям, как использовать соцсети для
Программа капремонта школ станет импульсом для включения родительского сообщества в вопросы образования - Сергей Кравцов
Программа капремонта школ станет импульсом для включения
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Сергей Жуков признался, что долгое время ждал от жены подвоха
Мирослава Карпович заинтриговала поклонников снимком в платье невесты
Мирослава Карпович заинтриговала поклонников снимком в платье невесты
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях
Анастасию Макееву атаковали хейтеры после высказывания о детях
Олег и Марина Газмановы трогательно поздравили дочь с совершеннолетием
Олег и Марина Газмановы трогательно поздравили дочь с совершеннолетием
Гарик Харламов и Ковальчук позировали на премьере, держась за руки
Гарик Харламов и Ковальчук позировали на премьере, держась за руки
Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием
Жена Григория Лепса может завладеть всем его миллиардным состоянием
Crystal Blockchain: за 10 лет ущерб от действий злоумышленников достиг $12,1 млрд
Crystal Blockchain: за 10 лет ущерб от действий злоумышленников
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла
Nansen привлекла $75 млн. Инвесторы оценили компанию в $750 млн
Nansen привлекла $75 млн. Инвесторы оценили компанию в $750 млн

Топ на сегодня

Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 16 декабря 2021 года
Маша Распутина прошлась по бывшей жене мужа
Маша Распутина прошлась по бывшей жене мужа

Еще по теме

В Everscale раздадут гранты стартапам на сумму около $4 млн
Free TON переименовали в Everscale
Сообщество Free TON сожгло нативные монеты на сумму более $1,14 млрд
Сообщество Free TON создаст публичный некоммерческий фонд и сожжет 3 млрд TON Crystal