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Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition вышла на Xbox One и Xbox Series X | S

Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition вышла на Xbox One и Xbox Series X | S


Сегодня в Microsoft Store стала доступна для отдельной покупки игра Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition. Это переиздание для новых консолей проекта Far Cry 3 Blood Dragon, который получил массу положительной критики от игроков и специалистов при релизе — в апреле 2013 года на Xbox 360, Playstation 3 и PC. Теперь игра доступно на новых поколениях консолей.

Купить версию Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition для Xbox One и Xbox Series X | S в Microsoft Store можно по цене в $14,99. Она же входит в сезонный абонемент Far Cry 6.

Напомним, что в Far Cry 3 Blood Dragon игроки должны сражаться с киборгами в мире после ядерной войны. Игру хвалили за большое количество отсылок к различным известным боевикам 80-х. Сама игра является шутером от первого лица.

Far Cry® 3 Blood Dragon Classic Edition

Сержант Рекс Кольт – на 50% человек, на 50% робот и на 100% американец. Что нужно делать? Уничтожить бывшего командира и его батальон беспощадных киборгов-убийц. Не останавливайтесь ни перед чем, чтобы довести дело до конца.
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По материалам: newxboxone

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