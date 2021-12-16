Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube





Площадка Youtube сегодня объявила, что Minecraft стал первым игровым проектом, который набрал 1 триллион просмотров. На сайте самого Youtube можно посмотреть историю о том, каким образом Minecraft добрался до 1 триллиона просмотров, и как менялся контент, который создавали игроки и другие участники сообщества.

Студия Mojang уже поблагодарила поклонников Minecraft, которые помогли ей войти в историю Youtube. Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер тоже не остался в стороне. В Twitter он написал, что «Сообщество Minecraft — это невероятная группа игроков и создателей [контента], которые делают Minecraft тем, чем он является сегодня». Фил тоже поблагодарил сообщество за достижение столь яркой цифры.

The @Minecraft community is an incredible group of players and creators that make Minecraft what it is today. 1T views on YouTube is amazing, thanks to the community for making this possible. https://t.co/i1FseYQI78 — Phil Spencer (@XboxP3) December 15, 2021



Напомним, что первая версия Minecraft вышла в 2009 году, а в 2014 году компания Microsoft приобрела разработчиков проекта. До сих пор игра активно развивается, буквально несколько недель назад состоялся релиз очередного крупного обновления.

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