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Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube

Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube


Площадка Youtube сегодня объявила, что Minecraft стал первым игровым проектом, который набрал 1 триллион просмотров. На сайте самого Youtube можно посмотреть историю о том, каким образом Minecraft добрался до 1 триллиона просмотров, и как менялся контент, который создавали игроки и другие участники сообщества.

Студия Mojang уже поблагодарила поклонников Minecraft, которые помогли ей войти в историю Youtube. Руководитель подразделения Xbox Фил Спенсер тоже не остался в стороне. В Twitter он написал, что «Сообщество Minecraft — это невероятная группа игроков и создателей [контента], которые делают Minecraft тем, чем он является сегодня». Фил тоже поблагодарил сообщество за достижение столь яркой цифры.


Напомним, что первая версия Minecraft вышла в 2009 году, а в 2014 году компания Microsoft приобрела разработчиков проекта. До сих пор игра активно развивается, буквально несколько недель назад состоялся релиз очередного крупного обновления.


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По материалам: newxboxone

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Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube
Фил Спенсер поздравляет Minecraft с триллионом просмотров на Youtube

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