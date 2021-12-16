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Game Pass пополняется отличными играми для детей

Game Pass пополняется отличными играми для детей


Вчера Microsoft объявила о более чем 10 играх, которые вскоре должны пополнить подписку Game Pass. Приятным сюрпризом стало появление в подписке Game Pass сразу нескольких отличных игр для детей, прямо перед новогодними праздниками. Все эти игры выпущены британским издательством Outright Games по знаменитым франшизам мультфильмов.

Следующие 4 игры для детей уже завтра, 16 декабря, присоединятся к Game Pass.

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS. Это пошаговый тактический проект, который предлагает, в том числе, кооператив на двух игроков на одной консоли. Игра выполнена по лицензии Трансформеров, и в ней игроков ждут Бамблби, Виндблейд, Оптимус Прайм и другие известные герои. В игре есть русская локализация — текст.


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BEN 10: мощное приключение! Игра по американскому мультсериалу Бен-10, в которой предстоит за Бенна Теннисона противостоять злому волшебнику и его сподвижникам. В этой игре тоже есть локальный кооператив на двух игроков. В BEN 10: мощное приключение есть русская локализация — текст.


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Щенячий патруль: Мега-щенки спасают Бухту Приключений. Для детей, которые любят «Щенячий патруль», игра подходит просто идеально. В ней есть не только хорошо известные герои, но и полная русская локализация, что заметно упрощает прохождение игры детьми.


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Ryan и его гонки. Как можно понять из названия, это гоночный проект для детей, в котором нет мультиплеера по сети. Играть предлагается одному или до 4 игроков на одной консоли. Игра хорошо подойдет для компании детей в новогодние праздники, если у вас найдется пара дополнительных геймпадов. В игре локализация в виде текста.


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Отметим, что все перечисленные выше игры имеют достаточно неплохие оценки от игроков, если помнить, что их целевая аудитория — это дети.

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По материалам: newxboxone

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