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Гарик Харламов и Ковальчук позировали на премьере, держась за руки

Гарик Харламов и Ковальчук позировали на премьере, держась за руки
40-летний шоумен Гарик Харламов появился на премьере «Матрицы» вместе с 28-летней Катериной Ковальчук. Артисты больше не скрывают своих отношений. Гарик Харламов и его новая возлюбленная, Катерина Ковальчук  еще осенью перестали скрывать свой роман. Юморист пригласил избранницу на открытие собственной сети ресторанов быстрого питания, где впервые подтвердил слухи, ходящие вокруг них несколько месяцев. Теперь же знаменитости встречаются не таясь, а в Instagram Ковальчук можно увидеть совместные кадры с артистом. Однако Гарик и Катерина не частые гости на светских вечеринках, не появляется Ковальчук и в студии Comedy Club, куда резиденты часто зовут своих жен и спутниц. Тем неожиданнее оказалось посещение парой премьеры нового фильма «Матрица: Воскрешение», где главные роли вновь исполнили Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс.
                                 Гарик Харламов и Катерина Ковальчук Для мероприятия звезда сериала «Гусар» выбрала лук «тотал блэк» — струящееся платье на тонких бретельках в сочетании с массивными ботинками и кожаной курткой. Гарик оделся еще более непритязательно, но в той же цветовой гамме – он отдал предпочтение спортивному костюму и кепке. Несмотря на то, что артисты решили не наряжаться и явно не стремились привлечь к себе внимание, они не отказались позировать перед камерами и не скрывали нежных чувств друг к другу. Харламов держал актрису за руку, а она трогательно склоняла к нему голову. Напомним, знаменитости познакомились во время совместной работы над сериалом «Гусар», где Гарик исполнил главную роль, а несколько месяцев спустя пару стали замечать вместе на различных мероприятиях. Правда, в то время они старательно делали вид, что являются всего лишь друзьями.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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