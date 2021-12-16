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Главные фэшн-моменты года: что носили звезды на красных дорожках после локдаунов

Главные фэшн-моменты года: что носили звезды на красных дорожках после локдаунов

Под конец года всех нас снова встревожил новый штамм коронавируса — омикрон, но в предыдущие месяцы 2021 года жизнь, по крайней мере светская, практически вернулась в свое допандемийное русло. Знаменитости больше не пили шампанское "по зуму" на виртуальных церемониях и тусовках, а снова собирались в злачных местах, наряжались в люкс и путешествовали по миру. Ну а мы внимательно следили за их выходами на красные ковровые дорожки, ведь нам снова было что обсудить. В нашем материале вспоминаем основные тренды звездной постпандемийной моды и еще раз смотрим на самые запомнившиеся наряды.

Яркие цвета

Еще в разгар первого локдауна модные эксперты настоятельно советовали не запасаться пижамами и худи на 10 лет вперед, ведь при первом же ослаблении пандемии всем нам, даже самым ярым поклонникам минимализма, захочется одеваться максимально эффектно и ярко, а в ход пойдут почти карнавальные детали вроде перьев и обилия блесток. Все так и оказалось — скучными дорожки в этом году точно не назовешь!

Звезды часто выбирали платья ярких расцветок, эффектного кроя, да и позировать старались так, чтобы показать себя и наряд во всей красе — достаточно вспомнить одну Леди Гагу на мировой премьере фильма "Дом Gucci". И такие образы явно останутся с нами, ведь цветом 2022 года выбрали как раз оттенок фиолетового.


Леди Гага в Gucci
Аманда Сейфрид в Giorgio Armani


Зендая в Valentino


Тесса Томпсон в Christian Siriano
Тина Кунаки в Monot и Венсан Кассель
Кристен Стюарт в August Getty Atelier

"Голые" платья

Впрочем, параллельно с трендом на максимально яркие платья в этом году в центре внимания были и почти невидимые наряды — "голые" платья триумфально вернулись. Почти прозрачные или обсыпанные стразами, имитирующие обнаженную кожу — вариаций было предостаточно. Но самым запомнившимся нарядом смело можно назвать созданное на заказ платье Balmain для Зендаи, которое само по себе стало одним из главных событий на Венецианском кинофестивале этого года.


Зендая в Balmain
Меган Фокс в Mugler
Зои Кравиц в Saint Laurent
Дакота Джонсон в Gucci
Дуа Липа в Versace


Лиззо в Matthew Reisman Collection

Много блеска

На стыке с трендом на голые платья существовал и тренд на блеск — как вы могли заметить, все полупрозрачные наряды сверкали пайетками и кристаллами. Лучший пример такого компромисса продемонстрировала Кейт Миддлтон — ее золотой наряд Jenny Packham на мировой премьере нового фильма о Бонде "Не время умирать" стал одним из самых запоминающихся в модной хронике этого года.

Все оценили не только стиль голливудского гламура, но и определенную смелость герцогини Кембриджской, которую часто обвиняют в консерватизме в моде. Благодаря шифону телесного цвета как раз создавался эффект полупрозрачности, так что назло всем критикам Кейт попала сразу в два тренда этого года.


Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Jenny Packham


Анджелина Джоли в Versace


Николь Кидман в Etro
Тина Кунаки в Area

Необычные детали

Без правильного аксессуара даже самый эффектный образ не будет выглядеть законченным, а изящная или оригинальная деталь может даже самый простой наряд превратить в шедевр. И подтверждений этим правилам мы в этом году получили предостаточно — от "кислородного" рюкзака бразильской актрисы Барбары Пас на Венецианском кинофестивале до "железной" маски Карди Би на церемонии American Music Awards.

Ну а добавленная к черному комбинезону сплошная балаклава сделала образ Ким Кардашьян одним из самых обсуждаемых на Met Gala и одним из самых копируемых на Хэллоуин.


Ким Кардашьян в Balenciaga


Белла Хадид в Schiaparelli
Карди Би в Schiaparelli
Зендая в Roberto Cavalli
Эль Фаннинг в Balmain
Барбара Пас

Юбки и платья мужчин

Не отставали в этом модном марафоне и мужчины, делающие в этом году ставку на гендерно нейтральную моду. Не все платья и юбки в этом году достались Билли Портеру! Но если раньше это часто превращалось просто в шоу, а платья мужчины выбирали нарочито пышные, то теперь все чаще крутится вокруг почти повседневных образов.


Lil Nas X в Thom Browne
Пит Дэвидсон в Thom Browne
Дэн Леви в Thom Browne
Билли Портер в Benchellal


Гарри Стайлс

Бархатные пиджаки

Впрочем, даже те, кто остался верен консервативным пиджакам и смокингам, в этом году позволили себе чуть больше свободы в плане расцветок и материалов. Бесспорным фаворитом был бархат — его носил даже принц Уильям!


Джаред Лео в Gucci
Принц Уильям


Дэниел Крейг в Anderson & Sheppard

А какие звездные выходы запомнились вам в этом году?


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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