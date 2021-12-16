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Горелкин рассказал, как нужно бороться с инфоцыганами

Горелкин рассказал, как нужно бороться с инфоцыганами

16:35  Автор: Кристина Стащенко



Бороться с инфоцыганами нужно не запретами и ограничениями, а развивая в обществе навыки цифровой гигиены и финансовой грамотности, заявил зампредседателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»). 

Инфоцыганами называют людей, которые предлагают информационные продукты — курсы, тренинги, книги, видеоролики, подкасты и прочие, — не имеющие реальной ценности. 

«Нужно формировать общественную нетерпимость к шарлатанам, повышать уровень цифровой образованности граждан со школьной скамьи. Это моя личная позиция», — пояснил Горелкин в своём Telegram-канале. 

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По его мнению, этим должны заниматься прежде всего общественные организации -  «методично и системно объяснять людям, как не дать себя обдурить в соцсетях, как противостоять инфоцыганам и прочим мошенникам». 

Горелкин заявил, что простого решения проблемы инфоцыган нет. 

«Есть мнение, что проблема инфоцыган решится, если приравнять блогеров к СМИ. Но для российского законодательства это будет шаг назад, к тем временам, когда Роскомнадзор вёл реестр блогеров, позже упразднённый за ненадобностью», — напомнил он. 

Горелкин высказался против такого реестра и в целом вмешательства государства в этот сегмент.


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Ранее первый зампред Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова заявила, что цифровой гигиене нужно учить людей всех возрастов. По её словам, цифровая гигиена — это значит знать, кому, когда и зачем вы предоставили свои персональные данные, и возможность оценить, есть ли в этом необходимость. 



#интернет

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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