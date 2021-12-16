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Госдума разработала законопроект о предновогодней выплате пенсионерам

Госдума разработала законопроект о предновогодней выплате пенсионерам

На заключение в Правительство направлен законопроект о ежегодной предновогодней пенсионной выплате, разработанный комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, пишет «Российская газета».

«Предновогоднюю» пенсию депутаты предлагают выплачивать всем российским пенсионерам — как неработающим, так и работающим, и тем, кто получает пенсии по государственному пенсионному обеспечению и военные пенсии. «При этом предновогоднюю пенсионную выплату предлагается установить в размере получаемой гражданином пенсии на дату предоставления ему данной пенсионной выплаты», — отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Предновогодние выплаты должны стать ежегодными, источник выплат — федеральный бюджет. В 2022 году на эти цели может потребоваться 786,2 миллиарда рублей. Из них 66,4 миллиарда уйдет на выплаты военным пенсионерам, 719,8 миллиарда — получателям страховых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. Деньги для дополнительных пенсионных выплат предлагают позаимствовать из Фонда национального благосостояния, объем которого в 2022 году составит 16,4 триллиона рублей.

Ранее в Минтруде сообщили, что готовятся дополнительные предложения по индексации пенсий в 2022 году по итогам 2021 года. В сентябре нынешнего года всем российским пенсионерам уже была выплачены единовременная выплата в десять тысяч рублей.

С 1 января 2022 года страховые пенсии неработающим пенсионерам вырастут на 5,9%. В январе 2021 года они были проиндексированы на 6,3%.

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По материалам: irk

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