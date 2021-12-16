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Игра Wingspan («Крылья») на Xbox получит дополнение European Expansion

Игра Wingspan («Крылья») на Xbox получит дополнение European Expansion


Разработчики игры Wingspan (которая больше в России известна под названием «Крылья», согласно локализации версии настольной игры) сообщили, что проект получит дополнение European Expansion («Птицы Европы», в названии дополнения настольной игры).

В дополнении Wingspan: European Expansion игроки смогут оказаться в Европе, где их ждут новые птицы. У новых птиц есть свои способности, которые можно использовать, чтобы одерживать победу. Игроки получат с дополнением 81 новую карту птиц, новые возможности карточек, новые бонусные карты автомы, новые аватары персонажей, новые фоны и прочее.

У дополнения пока нет даты релиза — ниже можно посмотреть трейлер.


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Напомним, что Wingspan («Крылья») — это цифровая версия знаменитой настольной игры, рассчитанная на 1-5 игроков.

WINGSPAN (КРЫЛЬЯ)

В этой игре вы выступите в роли орнитологов, коллекционеров, знатоков и наблюдателей, желающих отыскать и приманить в природные заповедники самых интересных пернатых. Карты птиц создают цепочки особых свойств в одной из сред обитания. Эти среды зависят от главного способа развития ваших заповедников.
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По материалам: newxboxone

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