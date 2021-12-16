Илья Авербух едва не расплакался, говоря о Татьяне Тарасовой

Фигурист Илья Авербух высказался о состоянии знаменитого тренера. Несколько дней назад Татьяна Тарасова попала в больницу. Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Илья Авербух переживают за тренера и желают ей скорейшего выздоровления. Последний и вовсе со слезами на глазах обратился к знаменитой наставнице. 47-летний Илья Авербух, настолько обеспокоен состоянием Татьяны Тарасовой, что говоря о ней на ледовом шоу на Первом канале… расплакался. «Ледниковый период» — это то, что позволяет... — произнес продюсер, но не смог договорить из-за подступивших эмоций. — Сейчас наша сила очень нужна Татьяне Анатольевне. Предлагаю громкими аплодисментами поддержать ее».Татьяна Тарасова Из-за проблем со здоровьем 74-летняя спортсменка пропустила последние съемки «Ледникового периода», включая финал. Заменил тренера в проекте Филипп Киркоров. Переживает за Татьяну Анатольевну и 40-летняя Татьяна Тотьмянина. В личном блоге фигуристка публично обратилась к легендарному тренеру. «Мы все вас очень любим! Здоровья вам! Пожалуйста, поправляйтесь», — написала олимпийская чемпионка. К ее словам присоединились Алексей Ягудин и Женя Медведева. «На съемках финала «Ледникового периода» очень не хватало Татьяны Анатольевны. Огромная величина в мире фигурного катания. Я горжусь знакомством с вами и очень прошу каждого из вас пожелать здоровья великому тренеру и замечательному человеку», — поделилась 22-летняя звезда спорта. Напомним, Тарасова давно жалуется на плохое самочувствие. Последние месяцы тренер передвигается лишь с помощью инвалидного кресла — ей стало трудно ходить после операции на позвоночнике. За Татьяной Анатольевной все время ухаживает сиделка по имени Аделина, как известно, ни детей, ни внуков у мастера спорта нет.