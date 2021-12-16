Иркутянам предлагают приобрести голубые ели в кашпо в Горзеленхозе

Украсить квартиры живыми елями в кашпо жителям Иркутска предлагают специалисты Горзеленхоза. К новому году они вырастили хвойные деревья высотой от 70 сантиметров до метра. Приобрести деревце, которое будет радовать десятилетия, можно в фирменных магазинах муниципального предприятия. Об этом сообщается на сайте администрации Иркутска.

Специалисты советуют подыскать для елки прохладное место, на ночь можно ставить ее на подоконник. Растению необходим регулярный полив, желательно периодически опрыскивать его из пульверизатора. Чтобы сохранить деревце, важно соблюдать ряд правил.

«После завершения новогодних праздников необходимо поместить елочку в помещение с температурой около 6 градусов тепла. Подойдут остекленный балкон с возможностью подогрева, лестничная клетка или веранда. Полив нужен минимальный – важно не допускать пересыхания субстрата», – рассказали сотрудники предприятия.

Весной, когда почва оттает, растение можно высадить в саду, на приусадебном участке или во дворе дома. Голубые ели неприхотливы и морозостойки. Высота взрослого дерева может достигать 50 метров, диаметр ствола – полутора метров. Однако такие крупные экземпляры встречаются не часто. Средняя высота десятилетней ели – четыре метра.

В Горзеленхозе иркутяне могут приобрести тую, кипарисы и другие растения. Подробная информация в официальном аккаунте в «Инстаграм».