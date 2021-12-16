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Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не только»

Иркутский драмтеатр представил премьеру «Кое-что о том самом и не только»

15 декабря в Иркутском академическом драматическом театре имени Охлопкова состоялась премьера спектакля «Кое-что о том самом и не только…» по пьесе современного драматурга Дмитрия Калинина. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Эскиз этой постановки российского режиссера Андрея Шляпина был одной из пяти заявленных работ на Режиссерской лаборатории «Актуальная драма», которая прошла в охлопковском театре в сентябре. Набросок спектакля, созданный за пять дней, получил положительные отзывы от зрителей и коллектива театра. Принято решение, что спектакль будет доработан и войдет в постоянный репертуар. Пополнение афиши Иркдрамы постановками на основе пьес современных авторов было одной из главных задач проведения Режиссерской лаборатории.

«Спектакль „Кое-что о том самом и не только…“ — это путешествие на Марс в одном действии. Так режиссер называет жанр премьеры и приглашает зрителя в приключение, которое позволит вспомнить самих себя в том возрасте, когда про „то самое“ – самое сокровенное, самое искреннее, самое легкое, самое непосредственное, самое простое – мы хорошо знали, а для того, чтобы „коснуться Вселенной, было достаточно всего лишь протянуть руку“. Это мир детства, который растворился в каждом взрослом в череде бесконечных проблем и дел. Мир, в котором вера в чудо — это не попытка, а самое естественное ощущение. Мир, в котором тоже есть любовь, дружба, первые разочарования и огорчения, но действовать мы в нем когда-то умели гораздо смелее и честнее», говорится в сообщении.

Александр Братенков, заслуженный артист России:
— Мы не играли детей, мы проживали эти ситуации. Тут же главное – грамотно поставленная задача режиссером. Тогда все получается, как надо. У меня было непростое детство, но за этим непростым все равно было много интересного. Как мой герой собирался лететь на Марс, я в детстве тоже закрывал глаза и становился, как мне казалось, невидимым. Мне очень нравится мой герой – Димка. Мне кажется, что он такой же, как я в детстве.

Игорь Чирва, заслуженный артист России:
— Первые два дня, когда начали репетировать, было тяжело. Я долго не понимал, как этот взрослый текст соединить с образом ребёнка. И где-то на четвертый день я не спал всю ночь и вдруг понял, чего от меня хочет режиссер. Я на своего героя Вовку не похож, но у меня был друг в детстве именно такой – вечно с заклеенными очками, все время что-то придумывал, конструировал. Но мне близок взгляд Вовки, который верит в чудо. Без веры вообще жить нельзя. В этой постановке сплотился коллектив. Очень мало спектаклей, где возникает настоящая команда, когда все как один, держатся друг за друга, помогают.

Андрей Шляпин поставил спектакль на камерной сцене. В будущем сотрудничество театра с режиссером может быть продолжено, сейчас обсуждается литературный материал и сроки новой постановки. Андрей – молодой, но опытный и основательный мастер. В настоящее время он служит в качестве главного режиссера в Русском драматическом театре «Мастеровые» (Набережные Челны). На его счету не один десяток спектаклей в разных театрах России.

# Актуальные новости
По материалам: irk

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