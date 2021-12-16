Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и это не волшебство — мужчины насторожились

Сегодня изменить себя внешне, помолодеть устранить дефекты очень просто. Одним людям достаточно классической декоративной косметики, другие же предпочитают менять только свои фотографии посредством специальных редакторов.

Блогерша решила изменить себя до неузнаваемости, а результатом поделилась с подписчиками ее аккаунта в Тик Ток.

В тренды Тик Тока часто попадают ролики с перевоплощениями, и провести эксперимент в этом направлении решила наша сегодняшняя героиня. Сначала блогерша продемонстрировала лицо без косметики, а также улыбнулась – зрители увидели, что у нее отсутствуют некоторые зубные единицы.

После женщина сделала макияж, уложила волосы и поставила вместо отсутствующих зубов съемные протезы. В следующем кадре она продемонстрировала итог.

И здесь было чему удивиться. Ее лицо стало практически идеальным.

Единого мнения среди комментаторов не было, каждый воспринял такое преображение по-своему:

«Ты настоящий талант!»





«Вы наверное работаете визажистом»





«Я бы хотела научиться так круто краситься»



