"Я считаю порно позором": Билли Айлиш призналась, что фильмы для взрослых разрушили ее мозг

Вадим Карасев

19-летняя Билли Айлиш сделала откровенное признание. Звезда рассказала о пагубном влиянии на нее порно в радиошоу Говарда Стерна на SiriusXM.

По словам популярной певицы, она открыла для себя жесткое порно, когда ей было лишь 11 лет. Данное увлечение в детстве в итоге привело к появлению ночных кошмаров и проблем в сексуальных отношениях.



Я считаю порно позором. Если честно, я смотрела очень, очень много порно. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг, и я чувствую себя невероятно опустошенной из-за того количества порно, которое я видела.



Билли Айлиш отметила, что в 11 лет не осознавала, что смотрит нечто неправильное, думая, что люди занимаются любовью именно так, как показано в порно.

"Из-за этого, когда я стала заниматься сексом, я не говорила нет каким-то вещам, которые лучше было бы не делать", — отметила исполнительница.

Билли Айлиш заявила, что доступность порнографии является настоящей проблемой, так как порно сильно искажает понимание нормы во время секса — в том числе понятия обоюдного согласия.

Стоит отметить, речь зашла о порнографии в интервью, так как данная тема упоминается в недавней композиции Билли Айлиш "Male Fantasy".

Как писал NEWSTES, ранее Билли Айлиш потеряла 100 тысяч подписчиков, показав свою грудь.