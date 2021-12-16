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Эксперты ЭИСИ обсудили эффективность применения сертификатов вакцинации в общественных местах

Эксперты ЭИСИ обсудили эффективность применения сертификатов вакцинации в общественных местах

16 декабря на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" ведущие российские эксперты приняли участие в круглом столе ЭИСИ, посвященному вопросу применения сертификатов вакцинации в общественных местах. 

Руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, ссылаясь на данные социологических исследований, отметил, что 42% россиян заявили о том, что они уже сделали прививку, 27% говорят о намерении сделать. В Москве опыт получения qr-кодов получили 70%, в Санкт-Петербурге 62%. Также ВЦИОМ исследовал показатель сложности получения qr-кодов. 46% опрошенных ответили, что не сталкивались со сложностями, и только 5% отметили, что столкнулись с рядом проблем.

"В ходе открытого вопроса мы пытались выяснить какие были проблемы, как правило, это задержка по срокам, необходимость дополнительного обращения для урегулирования вопроса и проблемы с работой сайта "Государственных услуг"", - сказал он.

Руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына остановилась на некоторых региональных примерах, где одновременное функционирование qr-кодов и грамотное введение ограничительных мер дали наиболее эффективные плоды. 

В Севастополе постепенное введение qr-кодов и ограничительных мер позволяют сегодня уйти от наиболее сурового режима ограничений. В свою очередь, Республика Татарстан продемонстрировала пример важности экспериментальных режимов. Введение qr-кодов в общественном транспорте позволило региону трансформировать свою локальную систему функционирования qr-кодов. Сейчас в регионе действуют республиканские qr-коды, которые выдаются после первой дозы вакцины на 24 дня, кроме того, на уровне qr-кода действует справка медотвода от вакцинации.

Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, профессор Финансового университета при Правительстве РФ, рассказал, что обсуждение законопроекта об использовании qr-кодов в общественных местах накалилось сразу же после его внесения.

"Тема qr-кодов и вакцинации стала объектом игры геополитических сил. Здесь принимаются активно манипулитивные техники, которые влияют на наше мнение и народ. Для того, чтобы понять реальность, надо советоваться с экспертами, людьми и региональными парламентами. Это в состоянии сделать была только партия ["Единая Россия"] целиком", - подытожил политолог.

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По материалам: uposters.ru

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