Эксперты: запрет биткоина в РФ не имеет смысла

В случае полного запрета криптовалют на территории РФ их владельцы уйдут в подполье, а государство утратит возможность взыскивать налоги с этого рынка. Такое мнение выразили опрошенные ForkLog эксперты.

CEO Indefibank Сергей Менделеев напомнил, что криптовалюты создавались с учетом их существования в условиях тотальной изоляции.

"Запретили [криптовалюту] в Китае, и что? Китайцы начали меньше ее использовать? Нет, конечно. Просто все станут осторожнее, уйдут в подполье", – уверен он.

Правоохранительные органы, в свою очередь, не смогут расследовать связанные с криптовалютой преступления через обменники и биржи, поскольку им некому будет направлять запросы.

Потенциальный запрет на владение криптовалютами он назвал "смешным и бессмысленным".

"Люди до сих пор не понимают, что в нынешнем варианте у меня в голове может быть просто стишок, порядок слов в котором будет стоить десятки миллионов долларов, и никто никогда не узнает о нем. Я не верю в полный запрет, это совершенно бессмысленно. Но если вдруг такое произойдет, то это ничего не изменит. Рынок сложился, все друг друга знают, будут фантиками торговать или билетами в аквапарк. А вот про налоги придется забыть", – отметил Менделеев.

Эксперт провел параллель с запретом казино, которое по итогу ушло в онлайн и подпольные катраны, оставив десятки тысяч людей в разгар кризиса без работы, а государство без поступлений.

Сергей Менделеев подчеркнул, что для принятия окончательного решения в отношении крипторынка одного желания со стороны центробанка недостаточно:

"[Глава Банка России] Эльвира [Набиуллина] – известный противник крипты. Достаточно сказать, что ЦБ так и не сертифицировал ни одну площадку по ЦФА, хотя Сбер еще в январе подал заявку. Была бы ее воля, все бы давно запретили, но, видимо, не все вопросы она решает", – добавил он.

Сейчас в России созданы минимально необходимые условия для того, чтобы криптовалюта не нуждалась в запрете, считает управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин.

Он указал на действующий закон "О ЦФА", признание цифровой валюты имуществом для целей отдельных нормативных актов, а также законопроект по налогообложению и декларации операций с криптовалютой. Текущие методические рекомендации от ЦБ содержат хоть и не самую дружественную позицию по отношению к криптовалюте, но тем не менее не исключают ее существование.

"От запрета не выиграет ни одна сторона: ни государство, ни пользователь. Сумма потенциального налога от операций с криптовалютой в РФ составляет около 200 млрд рублей", – объяснил юрист.

Он заявил, что вне зависимости от окончательного решения Банка России по этому вопросу, жители РФ продолжат использовать криптовалюты и на объеме операций это никак не скажется. Криптовалютные компании просто будут обходить Россию стороной, однако потеря российских пользователей будет не существенной для них.

"Подавляющее большинство государств нормально относится к криптовалюте, больше половины развитых стран ее уже каким-либо образом легализовали и собирают с этого налоги. Люди обеляют свои доходы от крипты и у всех win-win. Если РФ пойдет по пути запрета, это плохой путь", – заметил Тугарин.

Аналитик EXANTE Владимир Ананьев предположил, что инициатива центробанка является отголоском дружбы с КНР. И хотя речи о признании биткоина средством платежа по примеру Сальвадора в РФ никогда не шло, по его мнению, власти все еще могут начать регулировать криптобиржи по аналогии с традиционными. В этом случае регулятор должен провести разграничение между квалифицированными и неквалифицированными инвесторами.

"Участникам рынка нужно лишь, чтобы не было повсеместных запретов. Адекватное регулирование в конечном итоге сделает индустрию более безопасной", – добавил Ананьев.

Аналитик усомнился, что государство сможет помешать иностранным платформам открывать счета пользователям из России, поскольку "штрафовать их бессмысленно". При этом криптобиржи – далеко не единственный способ приобрести цифровую валюту, отметил эксперт.

"Многие традиционные брокеры стали предлагать своим клиентам криптовалюту. Есть P2P-платформы для покупки крипты по объявлениям, есть PayPal. По большому счету, запрет все равно обойдут, только это станет труднее и накладнее: на криптобиржах комиссии все равно выгоднее", – заявил Владимир Ананьев.

С ним согласен руководитель дата-центра Six Nines Сергей Трошин:

"Люди будут следить за прецедентами, появятся ли наказания, и если да, то какие. Наверное, возникнут дополнительные сложности обмена наличных на крипту и наоборот, но это не значит, что обменять будет нельзя, это просто будет стоить дороже".

Руководитель компании Comino Евгений Власов убежден, что вместо жесткого регулирования криптовалют финансовые институты в РФ должны заниматься просветительской деятельностью, предупреждая о рисках инвестиций в этот инструмент.

"Сама новость про намерение запретить криптовалюты больше похожа на поиск путей тотального контроля денежного потока. Волатильность криптовалют вновь выступает триггером в попытке за что-то зацепиться, чтобы не упустить контроль потока", – заявил он в комментарии ForkLog.

Основатель платформы стабильных криптовалют STASIS Григорий Клумов полагает, что запреты со стороны российского центробанка никоим образом не повлияют на котировки цифровых активов.

"Крипторынок понятия не имеет, что такое ЦБ РФ и зачем он нужен. Единственное, на что такая мера может повлиять, так это на усиление оттока интеллектуального и реального капитала из страны", – указал он.

Эксперт также сомневается, что негативный сценарий может быть претворен в жизнь:

"Криптовалюта стала частью финансовой системы, и эффективность подобных решений примерно как от запрета дождя".

Ранее СМИ со ссылкой на источники в ЦБ РФ сообщили о планах регулятора запретить инвестиции в криптовалюты.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что российские власти обсуждают различные варианты регулирования индустрии, от полного запрета на владение и покупку криптоактивов до легализации биткоин-бирж.