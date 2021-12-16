Эти 10 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass
Подписка Xbox Game Pass сегодня, 16 декабря, пополнится сразу 10 новыми проектами. Среди них немало игр для детей, интересная приключенческая игра Firewatch, последняя из вышедших на данный момент часть Mortal Kombat, ожидаемая новинка The Gunk и много всего интересного.
Полный список игр, которые сегодня пополняют подписку Game Pass, а также ссылки на страницы с играми в Microsoft Store, представлены ниже.
Ben 10: Power Trip
Watch this video on YouTube
BEN 10: мощное приключение!
Бен Теннисон на каникулах отправился со всей семьей в путешествие по Европе. Но злой волшебник Хекс активизировал четыре таинственных кристалла и начал призывать из Бездны чудовищных монстров.
Перейти в Microsoft Store
Broken Age
Watch this video on YouTube
Broken Age
Два подростка, Велла Тартина и Шей Вольта, оказались в удивительно схожей ситуации, хотя и в абсолютно разных мирах. Игрок может свободно переключаться между их историями, помогая героям взять собственные жизни под контроль и справиться с выпавшими на их долю приключениями.
Перейти в Microsoft Store
Firewatch
Watch this video on YouTube
Firewatch
Firewatch — одиночная игра-загадка от первого лица, действие которой происходит в лесах Вайоминга.
Перейти в Microsoft Store
The Gunk
Watch this video on YouTube
The Gunk
The Gunk представляет: Рани, одна из пары отважных космических дальнобойщиц, которые в поисках случайных заработков натыкаются на нетронутую планету, полную жизни.
Перейти в Microsoft Store
Lake
Watch this video on YouTube
Lake
1 сентября 1986 года. Вы играете за Мередит Вайс — ей сорок с небольшим, она вернулась домой из большого города. Карьеру в компании по разработке программного обеспечения она поставила на паузу, чтобы помочь отцу, местному почтальону.
Перейти в Microsoft Store
Mortal Kombat 11
Watch this video on YouTube
Mortal Kombat 11
Mortal Kombat возвращается! И это лучшая версия культовой франшизы! Разнообразные пользовательские настройки персонажей дарят вам возможность создавать бойцов по своему вкусу.
Перейти в Microsoft Store
PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay
Watch this video on YouTube
Щенячий патруль: Мега-щенки спасают Бухту Приключений
Падение метеорита наделило щенков сверхсобачьими силами — но Бухта Приключений изрядно пострадала от этой катастрофы. Теперь щенятам под твоим управлением предстоит использовать все свои силы, умения и приспособления, чтобы восстановить город.
Перейти в Microsoft Store
Race With Ryan
Watch this video on YouTube
Ryan и его гонки
Ryan’s World ожил, и каждый его пиксель дышит цветом, радость и скоростью. Поэтому выбирай гонщика, отправляйся в одну из шести волшебных локаций и жми на газ, чтобы показать друзьям и близким, кто на свете всех быстрее!
Перейти в Microsoft Store
Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth
Watch this video on YouTube
Летопись войн острова Лодосс: Дидлит в Лабиринте чудес
«Летопись войн острова Лодосс: Дидлит в Лабиринте чудес» — это 2D-экшен в жанре «метроидвания» по мотивам выдающейся серии романов «Летопись войн острова Лодосс», созданный при участии автора оригинальных книг Рё Мидзуно. Игра рассказывает историю метаний души Дидлит вплоть до событий «Диадемы клятвы».
Перейти в Microsoft Store
Transformers: Battlegrounds
Watch this video on YouTube
TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS
Вторжение на Землю началось. МЕГАТРОН, лидер десептиконов, подобрался к Все-Искре совсем близко! Чтобы восстановить мир, БАМБЛБИ и автоботы ищут нового командира – тебя!
Перейти в Microsoft Store