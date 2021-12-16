Эти 10 игр сегодня добавляют в подписку Game Pass





Подписка Xbox Game Pass сегодня, 16 декабря, пополнится сразу 10 новыми проектами. Среди них немало игр для детей, интересная приключенческая игра Firewatch, последняя из вышедших на данный момент часть Mortal Kombat, ожидаемая новинка The Gunk и много всего интересного.

Полный список игр, которые сегодня пополняют подписку Game Pass, а также ссылки на страницы с играми в Microsoft Store, представлены ниже.

Ben 10: Power Trip

BEN 10: мощное приключение!

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Бен Теннисон на каникулах отправился со всей семьей в путешествие по Европе. Но злой волшебник Хекс активизировал четыре таинственных кристалла и начал призывать из Бездны чудовищных монстров.

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Broken Age

Broken Age

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Два подростка, Велла Тартина и Шей Вольта, оказались в удивительно схожей ситуации, хотя и в абсолютно разных мирах. Игрок может свободно переключаться между их историями, помогая героям взять собственные жизни под контроль и справиться с выпавшими на их долю приключениями.

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Firewatch

Firewatch

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Firewatch — одиночная игра-загадка от первого лица, действие которой происходит в лесах Вайоминга.

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The Gunk

The Gunk

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The Gunk представляет: Рани, одна из пары отважных космических дальнобойщиц, которые в поисках случайных заработков натыкаются на нетронутую планету, полную жизни.

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Lake

Lake

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1 сентября 1986 года. Вы играете за Мередит Вайс — ей сорок с небольшим, она вернулась домой из большого города. Карьеру в компании по разработке программного обеспечения она поставила на паузу, чтобы помочь отцу, местному почтальону.

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Mortal Kombat 11

Mortal Kombat 11

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Mortal Kombat возвращается! И это лучшая версия культовой франшизы! Разнообразные пользовательские настройки персонажей дарят вам возможность создавать бойцов по своему вкусу.

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PAW Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay

Щенячий патруль: Мега-щенки спасают Бухту Приключений

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Падение метеорита наделило щенков сверхсобачьими силами — но Бухта Приключений изрядно пострадала от этой катастрофы. Теперь щенятам под твоим управлением предстоит использовать все свои силы, умения и приспособления, чтобы восстановить город.

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Race With Ryan

Ryan и его гонки

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Ryan’s World ожил, и каждый его пиксель дышит цветом, радость и скоростью. Поэтому выбирай гонщика, отправляйся в одну из шести волшебных локаций и жми на газ, чтобы показать друзьям и близким, кто на свете всех быстрее!

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Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth

Летопись войн острова Лодосс: Дидлит в Лабиринте чудес

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«Летопись войн острова Лодосс: Дидлит в Лабиринте чудес» — это 2D-экшен в жанре «метроидвания» по мотивам выдающейся серии романов «Летопись войн острова Лодосс», созданный при участии автора оригинальных книг Рё Мидзуно. Игра рассказывает историю метаний души Дидлит вплоть до событий «Диадемы клятвы».

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Transformers: Battlegrounds

TRANSFORMERS: BATTLEGROUNDS

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Вторжение на Землю началось. МЕГАТРОН, лидер десептиконов, подобрался к Все-Искре совсем близко! Чтобы восстановить мир, БАМБЛБИ и автоботы ищут нового командира – тебя!

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