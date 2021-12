Эти 3 игры будут доступны бесплатно на Xbox в ближайшие выходные – 16-19 декабря





Компания Microsoft с партнерами на этой неделе даст возможность сыграть на приставках Xbox One и Xbox Series X | S бесплатно в 3 игры. Две из них будут доступны по программе Free Play Days – это проекты Assassin’s Creed Odyssey и Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game. А еще одну игру предлагает издательство Activision отдельно в рамках пробных выходных мультиплеера – речь идет о новом шутере Call of Duty Vanguard.

Напомним, чтобы играть в проекты по программе Free Play Days, нужно иметь активную подписку Game Pass Ultimate или Xbox Live Gold.

Call of Duty Vanguard (только мультиплеер)

Watch this video on YouTube

Подробнее о доступном контенте в рамках бесплатного периода Call of Duty Vanguard мы писали здесь.

Call of Duty®: Vanguard

Call of Duty®: Vanguard включает в себя увлекательную одиночную кампанию, масштабную игру в день запуска с 20 картами, в том числе 16, созданными для основного сетевого режима, и новый захватывающий мир зомби от Treyarch.

Перейти в Microsoft Store

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed® Одиссея

Watch this video on YouTube

Пройдите путь от изгоя до живой легенды: отправьтесь в далекое странствие, чтобы раскрыть тайны своего прошлого и изменить будущее Древней Греции.

Перейти в Microsoft Store

Olympic Games Tokyo 2020 – The Official Video Game

Олимпийские игры Tokyo 2020 – Официальная игра™

Watch this video on YouTube

Олимпийские игры возвращаются – это ваш шанс взойти на пьедестал! Играйте с друзьями и родными или сражайтесь за золото на мировом уровне – эта игра для вечеринок подойдет для всех!

Перейти в Microsoft Store