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Киану Ривз прокомментировал знаменитый мем про "Грустного Киану"

Киану Ривз прокомментировал знаменитый мем про "Грустного Киану"

В 2010 году папарацци сделали случайный снимок Киану Ривза, который стал мемом. На фото актер сидит на лавочке, держит в руках кусок сэндвича и выглядит опечаленным. Снимок получил название "Грустный Киану" и вдохновил пользователей сети на создание фотожаб. Во вторник в шоу Стивена Кольбера The Late Show 57-летний актер впервые прокомментировал этот кадр.

Как признался Ривз, он тогда совсем не грустил, а просто очень хотел есть.

Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден,

— сказал актер.



Шоу с участием актера состоялось в преддверии выхода четвертой части фильма "Матрица", в котором Ривз вернулся к роли Нео. В российский прокат лента "Матрица: Воскрешение" вышла сегодня. Ажиотаж вокруг картины накануне разгорелся нешуточный: предпродажи билетов превысили 37 миллионов рублей.


Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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