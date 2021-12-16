Киану Ривз прокомментировал знаменитый мем про "Грустного Киану"

Вадим Карасев

В 2010 году папарацци сделали случайный снимок Киану Ривза, который стал мемом. На фото актер сидит на лавочке, держит в руках кусок сэндвича и выглядит опечаленным. Снимок получил название "Грустный Киану" и вдохновил пользователей сети на создание фотожаб. Во вторник в шоу Стивена Кольбера The Late Show 57-летний актер впервые прокомментировал этот кадр.

Как признался Ривз, он тогда совсем не грустил, а просто очень хотел есть.

Я просто ем сэндвич! Я о чем-то думал в тот момент, было много мыслей. И я был очень голоден,

— сказал актер.









Шоу с участием актера состоялось в преддверии выхода четвертой части фильма "Матрица", в котором Ривз вернулся к роли Нео. В российский прокат лента "Матрица: Воскрешение" вышла сегодня. Ажиотаж вокруг картины накануне разгорелся нешуточный: предпродажи билетов превысили 37 миллионов рублей.

Мариана Панкина