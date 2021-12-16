Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине

Вадим Карасев

Китайские инвесторы теперь требуют от Украины 4,59 млрд долларов США из-за нарушения официальным Киевом инвестсоглашения о продаже предприятия "Мотор Сич". На Украине называют иск "эмоциональным" и отвергают все обвинения.

Истцом выступили шесть граждан КНР, рассматривать иск будет арбитражный суд Гааги. Администрирующим органом выступит постоянная палата третейского суда.

"Заявленная сумма исковых требований составляет 4,59 миллиарда долларов. Ранее, в 2020 году, в запросе об арбитражном производстве была определена приблизительная сумма исковых требований в размере 3,6 миллиарда долларов", — указывает одно из украинских изданий.

Минюст страны-ответчика пока не прокомментировал иск по существу, поскольку еще не изучил его и не может давать преждевременные юридические оценки. В ведомстве лишь указали, что полный текст иска очень детален, в нем много "скандальных предположений".

[Иск] поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований).

Как сообщал Ruposters, украинские власти фактически "кинули" китайских инвесторов, приняв решение о национализации предприятия.