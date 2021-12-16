Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине

Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине

Китайские инвесторы теперь требуют от Украины 4,59 млрд долларов США из-за нарушения официальным Киевом инвестсоглашения о продаже предприятия "Мотор Сич". На Украине называют иск "эмоциональным" и отвергают все обвинения.

Истцом выступили шесть граждан КНР, рассматривать иск будет арбитражный суд Гааги. Администрирующим органом выступит постоянная палата третейского суда.

"Заявленная сумма исковых требований составляет 4,59 миллиарда долларов. Ранее, в 2020 году, в запросе об арбитражном производстве была определена приблизительная сумма исковых требований в размере 3,6 миллиарда долларов", — указывает одно из украинских изданий.

Минюст страны-ответчика пока не прокомментировал иск по существу, поскольку еще не изучил его и не может давать преждевременные юридические оценки. В ведомстве лишь указали, что полный текст иска очень детален, в нем много "скандальных предположений".

[Иск] поддерживается эмоциональными утверждениями, к нему добавлены в качестве доказательств "раздутые" экспертные выводы (в частности, относительно размера исковых требований).

Как сообщал Ruposters, украинские власти фактически "кинули" китайских инвесторов, приняв решение о национализации предприятия.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Китайские инвесторы увеличили сумму иска к Украине
Дыхательные практики при кашле и насморке
Дыхательные практики при кашле и насморке
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и Российское движение школьников подводят итоги года
Встреча с президентом, призы и акции: "Большая перемена" и
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Телефонная магия: как приворожить любимого за один звонок
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Game Pass пополняется отличными играми для детей
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
Ремейк Splinter Cell официально анонсировали
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится летом 2022 года
В River City Girls 2 будет 6 играбельных персонажей, релиз состоится
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный размер
Девушка увеличила губы в 25 раз, что бы показать, что такое идеальный
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Татьяна Навка рассказала, как поддерживает бизнес 21-летней дочки
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Жена Григория Лепса получит миллиард после развода
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние

Топ на сегодня

Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в Екатеринбурге
Иркутский хирург Юрий Козлов провел операцию трехмесячному мальчику в
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Сны — предвестники рока: что снится людям перед смертью
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
В московском аэропорту откроется фотовыставка о Байкале
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet

Еще по теме

«Онэксим» Прохорова обратился в суд с иском на 1,4 млрд рублей против «Открытие Холдинга»
Космодром «Восточный» удвоил сумму иска к генподрядчику
«Укрнафта» и еще 11 компаний подали иск против России в Гаагский суд
Бинбанк решил отсудить у «Пересвета» 1,36 млрд рублей