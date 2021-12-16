Климов назвал страны Запада, которые ведут «квазибоевые» действия против Европы

12:03 Автор: Никита Вятчанин

США и отчасти Великобритания ведут «гибридную войну» не только против России, но и против стран Европы. Об этом на онлайн-брифинге заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он отметил, что силы, которые инициируют эти войны, «постоянно подбрасывают дровишки» в конфликт. Один из ярких примеров — на фоне возможного сближения России и Германии новая глава немецкого МИДа Анналена Бербок приняла решение 15 декабря выслать из страны двух российских дипломатов.

Посольство России в Берлине заявило протест из-за высылки двух дипломатов

«В Европе идут квазибоевые действия на уничтожение потенциальных геополитических соперников США, которых сами США таковыми считают. И любые горячие конфликты на востоке Европы автоматически ослабляют все европейские страны», — уверен сенатор.

#международные отношения #США #Великобритания

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