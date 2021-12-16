Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Климов назвал страны Запада, которые ведут «квазибоевые» действия против Европы

Климов назвал страны Запада, которые ведут «квазибоевые» действия против Европы

Климов назвал страны Запада, которые ведут «квазибоевые» действия против Европы

12:03  Автор: Никита Вятчанин



США и отчасти Великобритания ведут «гибридную войну» не только против России, но и против стран Европы. Об этом на онлайн-брифинге заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов.

Он отметил, что силы, которые инициируют эти войны, «постоянно подбрасывают дровишки» в конфликт. Один из ярких примеров — на фоне возможного сближения России и Германии новая глава немецкого МИДа Анналена Бербок приняла решение 15 декабря выслать из страны двух российских дипломатов.

Посольство России в Берлине заявило протест из-за высылки двух дипломатов


«В Европе идут квазибоевые действия на уничтожение потенциальных геополитических соперников США, которых сами США таковыми считают. И любые горячие конфликты на востоке Европы автоматически ослабляют все европейские страны», — уверен сенатор.



#международные отношения #США #Великобритания

Ещё материалы: Андрей Климов


30
# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Запасы газа в Германии рухнули до исторического минимума
Запасы газа в Германии рухнули до исторического минимума
"Не попал ни в одну ноту!": в Сети раскритиковали Дмитрия Тарасова, выпустившего первую песню
"Не попал ни в одну ноту!": в Сети раскритиковали Дмитрия
Преимущества мебели лофт для офиса
Преимущества мебели лофт для офиса
Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и это не волшебство — мужчины насторожились
Из гадкого утенка без зубов в настоящую красотку за одно мгновение и
Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно быть готовым каждому
Что происходит с организмом человека после 40 лет – к этому нужно
Создана математическая модель оптимальной международной торговли электроэнергией
Создана математическая модель оптимальной международной торговли
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для Знаков Зодиака от Анжелы Перл
Ретроградная Венера с 19 декабря по 29 января: рекомендации для
В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки предпринимательства
В 15 школах Подмосковья 17 декабря пройдут открытые уроки
В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование 2021»
В Москве назвали победителей Всероссийского конкурса «ПРО Образование
Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов рублей
Троих иркутян задержали за контрабанду леса в Китай на 56 миллионов
В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате работникам
В Иркутске предприятие выплатило 40 миллионов долга по зарплате
В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации преступного сообщества
В Иркутской области черных лесорубов подозревают в организации

Топ на сегодня

1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
1inch Network интегрируют с сервисом Homescreen на платформе Skynet
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Китай выступил против использования ИИ в военных целях
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Мария Миронова шокировала историей о маньяке
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Дочь Анастасии Заворотнюк провалилась в пропасть после болезни мамы
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына
Певица Валерия испытывает гордость за старшего сына

Еще по теме

Климов: есть данные о попытках вмешательства в дела РФ через спорт
В Совете Федерации обнаружили факты вмешательства США в российские выборы, заявил Климов
Климов: политики не должны принимать решение за спортсменов относительно участия в ОИ
Сенатор Климов: Попавшие в черную книгу будут гореть в аду