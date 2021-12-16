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Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние

Коллеги Татьяны Тарасовой переживают за ее состояние
Тренер Татьяна Тарасова почувствовала себя плохо на финале шоу «Ледниковый период». Что точно происходит с 74-летним тренером никто не говорит. Официальная причина — сильно болит голова. Но в Сети появилось много слухов о ее неважном состоянии. Самочувствие легенды мира спорта прокомментировали ее коллеги. Олимпийская чемпионка и ученица Тарасовой Наталья Бестемьянова говорит, что несколько месяцев Татьяна Анатольевна мучается от головной боли: «Вся страна видит, что она на каталке. Она очень плохо себя чувствовала в последнее время. Я разговаривала с ней в воскресенье, она сказала, что у нее очень болела голова». Переживает за здоровье и фигурист Роман Костомаров. «Я знаю, что она плохо себя чувствует, болеет. Больше ничего сказать не могу», — заявил он, цитирует Telegram-канала «Звездач».
Татьяна Тарасова Сама Тарасова не выходит на связь. Как видят зрители, уже довольно долгое время он передвигается на инвалидном кресле, потому что испытывает проблемы с ногами. В беседе с Натальей Барбье ранее она признавалась, что занимается здоровьем и проходит различных медиков, но пока состояние все равно остается не самым лучшим. Отметим, что сейчас идут съемки полуфиналов и финала «Ледникового периода». Тарасова одна из самых грозных наставниц этого шоу — к ней прислушиваются не только участники, но и тренеры. Илья Авербух говорит, что авторитет Татьяны Анатольевны непререкаем. Легенда спорта может как похвалить, так и пожурить участников и запросто говорит на камеру все свои мысли, которые после обсуждают поклонники в соцсетях. К слову, ранее Татьяна Тарасова занималась тренерской работой и воспитала целую плеяду выдающихся фигуристов, сделав их них Олимпийских чемпионов. Она известна непростым характером, а также громкими скандалами: например, с Ириной Родниной.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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