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Космический урок «Теплица за бортом» прошел в красноярском «Кванториуме»

Космический урок «Теплица за бортом» прошел в красноярском «Кванториуме»

Заключительный космический проектный урок этого года на тему «Орбитальный биологический автоматический модуль. Теплица за бортом» прошел в детском технопарке. Кроме кванторианцев, в уроке поучаствовали школьники кемеровского центре детского научного и инженерного творчества «УникУм», ученики и педагоги из красноярской школы "Комплекс Покровский" и троицкой гимназии им. Н.В. Пушкова.

Школьники узнали, какие технологии выращивания растений разрабатываются на других планетах и как скоро можно будет увидеть оранжерею на Луне или Марсе. Впервые в календарном цикле уроков с борта МКС летчик-космонавт, Герой России Антон Шкаплеров во время прямого включения ответил на вопросы ребят о космическом ботаническом саде на МКС.

Экспертами выступили летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин и заведующий Лабораторией методов культивирования растений в обитаемых автономных объектах Института медико-биологических проблем РАН Юлий Беркович.

Вместе с участниками урока они обсудили биологические эксперименты, проводимые на борту Международной космической станции, а также изучили биоспутники с растениями и разобрали конструктивные особенности космических оранжерей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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