Криптоинвестор Кэти Хаун покинет Andreessen Horowitz ради собственного проекта

Влиятельный венчурный инвестор криптоиндустрии Кэти Хаун уйдет из Andreessen Horowitz (a16z), чтобы основать собственную фирму. Об этом сообщает Axios.

