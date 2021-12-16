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Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций

Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций


Инфраструктурный криптостартап Ramp привлек $52,7 млн в ходе раунда финансирования Серии А, возглавляемого Balderton Capital.



В раунде участвовали NFX, Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital, а также сооснователь Wise Таавет Хинрикус и CEO TrueLayer Франческо Симонески. В совет директоров Ramp вошла генеральный партнер Balderton Capital Рана Яред. 


Привлеченные средства направят на увеличение штата сотрудников и заключение новых партнерств и расширение сотрудничества с такими известными игроками, как Mozilla, Opera, Sorare и Axie Infinity.


Ранее базирующаяся в Варшаве и Лондоне компания планировала привлечь $30 млн при оценке $300 млн, согласно The Block. Однако впоследствии Ramp повысила цель финансирования.


Основанная в 2017 году фирма разрабатывает некастодиальную платежную инфраструктуру для различных цифровых активов и NFT. Компания позиционируется как «PayPal для криптовалют».


В июне Ramp привлекла $9 млн посевных инвестиций. 

Напомним, ориентированный на институционалов криптобанк Anchorage привлек $350 млн по итогам раунда финансирования Серии D.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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