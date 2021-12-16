Криптостартап Ramp привлек $52,7 млн инвестиций

Инфраструктурный криптостартап Ramp привлек $52,7 млн в ходе раунда финансирования Серии А, возглавляемого Balderton Capital.

We're excited to announce our $53M Series A funding round, led by @balderton. 🎉 🚀 pic.twitter.com/1VY9Wy30UJ — Ramp Network (we are hiring!) (@RampNetwork) December 15, 2021

В раунде участвовали NFX, Galaxy Digital, Seedcamp, Firstminute Capital, а также сооснователь Wise Таавет Хинрикус и CEO TrueLayer Франческо Симонески. В совет директоров Ramp вошла генеральный партнер Balderton Capital Рана Яред.

Привлеченные средства направят на увеличение штата сотрудников и заключение новых партнерств и расширение сотрудничества с такими известными игроками, как Mozilla, Opera, Sorare и Axie Infinity.

Ранее базирующаяся в Варшаве и Лондоне компания планировала привлечь $30 млн при оценке $300 млн, согласно The Block. Однако впоследствии Ramp повысила цель финансирования.

Основанная в 2017 году фирма разрабатывает некастодиальную платежную инфраструктуру для различных цифровых активов и NFT. Компания позиционируется как «PayPal для криптовалют».

В июне Ramp привлекла $9 млн посевных инвестиций.



Напомним, ориентированный на институционалов криптобанк Anchorage привлек $350 млн по итогам раунда финансирования Серии D.



