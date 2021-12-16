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Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам

Ксения Собчак прошлась по Регине Тодоренко и другим блогерам
Ведущая и журналистка Ксения Собчак жестко высказалась об интернет-тренингах.   В последнее время звездные персоны все чаще выпускают собственные курсы. В них они учат клиентов счастливой жизни или женственности. Впрочем, некоторые скептически относятся к подобной деятельности, считая ее инфоцыганством. Скептики считают, что некоторые артисты и блогеры попросту продают воздух. Ведь чаще всего они не делятся профессиональными знаниями, а пытаются заниматься коучингом, причем используя общеизвестные истины или выдержки из чужих работ. Главное для так называемых инфоцыган — желание хорошо заработать на доверчивой аудитории. Нелестного мнения о подобного рода деятелях и Ксения Собчак. «Я понимаю, когда твердый эксперт упаковывает и продает эту свою экспертность. Например, Илон Маск. Эксперт? Экспертнее некуда! Его бизнес-марафон я бы купила. Но у Маска нет инфопродукта. Зато есть у Регины Тодоренко, которая учит мечтать. У Надин Серовски, которая обещает прокачать женственность, а заодно и заработать пару сотен тысяч. А обладатель красного «гелика» Гусейн Гасанов вообще обещает поделиться «мышлением миллионера», которое сделает нас богатыми за пару недель», — делилась размышлениями журналист.
Регина Тодоренко Собчак отметила, что многие используют одни и те же схемы для привлечения внимания. «Ощущение, что с помощью этих манипуляций блогеры пытаются нас нагреть, а не «прогреть», продавая очередной говномарафон. Из-за этих милых ребят мы перестали видеть разницу между качественным онлайн-образованием и инфоцыганством. Сейчас каждый блогер, у которого есть хоть какая-то аудитория, учит жизни за деньги», — негодовала телеведущая. Ксения решила глубже разобраться в проблеме и подготовила документальный фильм о марафонах. «Интересно, кстати, что никто из тех, с кем я попыталась связаться, не захотел со мной разговаривать. Поэтому хочу публично пригласить людей из инфоцыганского бизнеса на дебаты #ОсторожноСпор», — заявила она.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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