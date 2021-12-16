Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Стрельцов

Вадим Карасев

Стрельцы — одни из самых бескомпромиссных Знаков Зодиака. Они демонстрируют невероятную целеустремленность и редко идут на уступки. Из-за этого они нередко наживают себе множество врагов, о которых пойдет речь далее.

Ранее мы уже рассказали о тех, кто недолюбливает других представителей стихии Огня — Львов и Овнов. У Стрельцов непростой характер, поэтому и ненавистников у них хватает.

Рак и Скорпион

Раки и Скорпионы сначала в восторге от Стрельцов, потому что они поражают их своим умом, харизмой, обаянием, красноречием, но это длится недолго. Через непродолжительное время после знакомства люди этих двух Знаков начинают понимать, что Стрельцы принимают чужие комплименты и восхищение как должное. От симпатии не остается и следа. Отвергнутый Рак ничуть не хуже Скорпиона в плане мести. Эти люди меняют восхищение на ненависть к Стрельцам очень быстро.

Дева

Стрельцы — типичные манипуляторы. Девы видят таких людей насквозь, что недоступно большинству. Дев раздражает, что Стрельцы нагло пользуются добротой и слабостями окружающих. Возможно, имеет место и зависть, ведь Дев вечно настигает незамедлительная карма за плохие поступки, тогда как Стрельцам почти всегда все сходит с рук.

Козерог

Козероги ненавидят непостоянство Стрельцов. Как только они начинают понимать этих людей, Стрельцы почти сразу их разочаровывают, ведь их интересы постоянно меняются. Козерогам просто не дано до конца понять Стрельцов.

Водолей

Водолеи нормально общаются со Стрельцами только в том случае, если их отношения равноценны и они в равных условиях в целом, например, если они в одной группе в университете, имеют одинаковую по уровню должность. Как только Стрелец становится выше Водолея по статусу, последний сразу перестает быть другом, превращаясь во врага. Водолеи почти так же сильно любят быть лидерами, как и Стрельцы, поэтому прекрасно понимают, что «царь горы» может быть только один. Между этими людьми часто разгораются нешуточные сражения.