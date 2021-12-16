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Лучшие практики для долголетия и здоровья

Лучшие практики для долголетия и здоровья

Здоровье — это самое большое богатство для каждого человека. Оно дороже денег и всех остальных материальных благ. Эксперты рассказали о самых лучших практиках для долголетия и крепкого здоровья. Пользуйтесь ими почаще.


Чтобы не приходилось восстанавливать здоровье, нужно его не терять. Ознакомьтесь для начала с шестью главными причинами, по которым человек теряет здоровье. Перестаньте подвергать себя опасности, чтобы ваша жизнь стала более приятной, душа — спокойной, а тело — крепким. Если проблемы уже есть, избавиться от них помогут описанные ниже практики.

Дыхательные практики

Самая мощная из них — пранаяма. Она поможет вам улучшить сон и пищеварение, снизить влияние стресса на организм и на биополе, а также укрепить в целом ваше психофизеологическое состояние.

Люди зачастую забывают о том, что правильное дыхание — ключ к здоровью и хорошему самочувствию. Есть много разновидностей пранаямы, но мы выделим самую универсальную.

Начнем с главного правила: для пранаямы вам требуется пребывание в спокойном месте. Второе правило — дышите носом. Соблюдайте один и тот же ритм: вдыхаем на раз-два-три-четыре, задерживаем дыхание на раз-два, выдыхаем снова на раз-два-три-четыре, пауза снова раз-два. Сначала вы будете сильно концентрироваться на счете, но потом настолько привыкнете, что будете чувствовать ритм интуитивно. Когда научитесь универсальной пранаяме, сможете комбинировать ее с медитациями, что усилит эффект многократно. О том, как научиться медитировать, мы рассказывали ранее.


Йога

Заниматься растяжкой и спортом — это хорошо, но йога не относится ни к тому, ни к другому. Ранее мы рассказывали про упражнения для начинающих. Они помогут укрепить здоровье и улучшить настроение. Йога отлично сочетается с мантрами долголетия и омоложения.

Джин-шин-джитсу и фэн-фу

Эта практика пришла к нам с Востока, а если быть точнее, то из Японии. Это самомассаж пальцев, которые, как считают восточные мудрецы, связаны с определенными энергетическими центрами и органами нашего тела. Эксперты сайта dailyhoro.ru ранее рассказывали о ней.

Помимо точек на пальцах есть и другие важные точки нашего тела — например, фэн-фу, правильное воздействие на которую также поможет вам укрепить здоровье, улучшить иммунитет и поднять настроение.

Энергетические ванны


Старайтесь принимать почаще ванну, расслабляясь в теплой или горячей воде. Вода должна быть не обычной, а с добавлением эфирных масел. Самыми благотворно влияющими на здоровье маслами являются цитрусовые, хвойные масла, а также мятное.

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По материалам: dailyhoro.ru

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