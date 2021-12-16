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Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 16 декабря 2021 года

Использовать энергетику Луны себе во благо может каждый из нас. Своевременные советы астрологов, отраженные в лунном календаре, помогут провести любой день успешно и привлечь нужные перемены.


Энергетика четверга будет не самой благоприятной, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не унывать. Многое будет зависеть от настроя, и оптимистичным людям будет проще справиться с временными неурядицами, чтобы привлечь благополучные перемены.

Фаза Луны: в 12 лунный день астрологи рекомендуют быть сдержанными и последовательными. Энергетика растущей Луны в Тельце — не самое лучшее сочетание, поэтому разумная осторожность будет на пользу.

Магнитные бури 16 декабря: солнечная активность в этот день не доставит хлопот. Магнитных бурь на этот четверг не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


осторожность;
благотворительность;
взаимовыручка;
завершение текущих дел;
наведение уюта в доме;
духовные практики.

Что отпугнет успех в этот день


импульсивные поступки;
ссоры;
траты;
переутомление.

Домашние дела по лунному календарю

Под влиянием Луны в Тельце лучше всего заниматься обустройством своего жилища, наведением порядка и уюта. В этот день астрологи рекомендуют украсить комнаты, чтобы оставаться в хорошем настроении, а также попробовать что-то новое в кулинарии. День пройдет удачно, если не нагружать себя делами сверх меры и отдавать предпочтение той работе, которая воодушевляет.

Одежда и талисманы в этот четверг

В этот день одежда может быть любимых оттенков, однако астрологи рекомендуют отдать предпочтение приглушенным цветам. Уместными будут коричневый, зеленый и синий — эти цвета помогут сосредоточиться на работе и не переживать понапрасну.


Талисманами этого дня выступят минералы, подобранные в соответствии с зодиакальной принадлежностью, а из украшений стоит предпочесть белое золото и серебро. Энергетика этих металлов защитит от негатива.

Общение и любовь 16 декабря

Романтические отношения в этот день могут привести к неожиданным последствиям, поэтому астрологи рекомендуют следить за словами и действиями. Есть риск обидеть близких людей, поэтому так важно сохранять внутреннее спокойствие и искать компромиссные решения. Неуместными будут поиски любви из-за возможности попасться на уловки манипуляторов и токсичных личностей.

Финансы и работа в 12 лунный день

День удачен для завершения текущих дел в спокойном режиме. В эти сутки осторожность важно соблюдать во всем: импульсивные поступки и необдуманные действия могут негативно сказаться как на успехах, так и на финансовом положении. Тратиться в четверг лучше всего на вещи первой необходимости, отложив незапланированные покупки на более удачный день. Работа в коллективе также может оказаться нерезультативной, поэтому лучше всего работать в одиночестве.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение в четверг будет нестабильным, поэтому с самого утра важно настроиться на позитив и не игнорировать духовные практики. Медитации помогут расслабиться, снять стресс и найти ответы на волнующие вопросы. Физическую активность астрологи рекомендуют умерить, чтобы исключить переутомление, а прогулки на свежем воздухе, напротив, увеличить. Уместными будут и водные процедуры.

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По материалам: dailyhoro.ru

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