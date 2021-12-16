Минтруд утвердил условия для получения соцподдержки

20:14 Автор: Жанна Звягина

Министерство труда и социальной защиты утвердило перечень жизненных событий, при которых граждане имеют право на получение социальной поддержки. Приказ ведомства опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего в перечень вошли одиннадцать пунктов.

Согласно документу, с приходом 2022 года поводом для получения соцподдержки станет рождение ребенка, установление инвалидности, достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста и беременность.

С начала 2023 года в силу вступят такие пункты перечня, как присвоение звания ветерана или приравненных к нему званий, получение статуса лица, подвергшегося воздействию радиации или получение статуса многодетной семьи.

Получить социальную помощь в связи с созданием молодой семьи, установлением опеки или после потери кормильца россияне смогут с начала 2024 года.

Пособие для беременных предлагают распространить на женщин под стражей

Ранее правительство предложило обязать Пенсионный фонд передавать сведения о получателях социальной поддержки в Росстат. Сейчас доступ к этим данным закрыт для других органов государственной власти.

#соцуслуги #выплаты

131