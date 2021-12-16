Мирослава Карпович заинтриговала поклонников снимком в платье невесты

35-летняя актриса Мирослава Карпович поделилась фото в белом нарядном платье и рассказала, куда в нем собралась. Мирослава Карпович публиковала в «Сторис» фото, на которых она красуется в элегантном белом платье невесты – полупрозрачном, с короткими рукавами и изысканной вышивкой. Звезда «Папиных дочек» объявила, что примерила наряд по важному поводу, а также сделала прическу, макияж и заучила специально подготовленную по такому случаю речь.Мирослава Карпович «Текст выучила… Все шпильки в голове, глаз не почесала, щеку не расковыряла», — пошутила артистка над своим образом. Однако поздравлять Карпович с бракосочетанием рано: она приоделась не ради свадьбы с Павлом Прилучным, как многие могли бы подумать, а из-за работы на благотворительном балу, где ей предстоит выступить в роли ведущей. Узнав об этом, поклонники актрисы оказались несколько разочарованы, ведь они с нетерпением ждут, когда уже звезда «Папиных дочек» выйдет замуж за возлюбленного.Мирослава Карпович Напомним, роман Прилучного с Карпович длится уже около двух лет, а возможно, и дольше, если верить слухам о том, что артисты встречались за спиной Агаты Муцениеце, пока Павел еще состоял с ней в браке. Пара уже давно живет вместе в загородном доме звезды «Мажора», а этим летом они провели целый месяц на Мальдивах только вдвоем. Познакомилась Мирослава и с детьми Прилучного – Мией и Тимофеем, и осенью они все вместе отдыхали в Сочи, где у актера проходили съемки. В тот момент в окружении влюбленных как раз заговорили об их расставании, заметив их отстраненное поведение на премьере сериала «В клетке», но, отправившись в отпуск, артисты положили конец этим сплетням.