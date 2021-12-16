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На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске

На 21% за месяц вырос спрос на новостройки в Иркутске

Управление Росреестра по Иркутской области зарегистрировало в областном центре 340 договоров долевого участия в ноябре. По отношению к октябрю (тогда был заключен 281 ДДУ) спрос на строящееся в Иркутске жилье вырос на 21%, сообщает пресс-служба регионального Россреестра.

Аналогичная тенденция наблюдается во всем регионе. В Иркутском районе в ноябре зарегистрировано 99 договоров долевого участия. Это на 10% больше, чем в октябре 2021 года. Тогда в муниципальном образовании было оформлено 90 договоров долевого участия. В целом по области количество зарегистрированных ДДУ за месяц увеличилось на 8%.

Всего с начала года в регионе оформлено 5 170 договоров долевого участия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интерес к долевому строительству в Иркутской области вырос на 2%.


Изображение пресс-службы Россреестра Иркутской области Изображение пресс-службы Россреестра Иркутской области Изображение пресс-службы Россреестра Иркутской области
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По материалам: irk

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