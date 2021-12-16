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На беспилотники нанесут опознавательные знаки

На беспилотники нанесут опознавательные знаки

01:22  Автор: Александра Чигринская


Законопроект: № 1103872-7



На дроны, подлежащие учёту, предлагают наносить специальные опознавательные знаки. Такой законопроект планируют рассмотреть на заседании комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры 16 декабря.

Инициатива Правительства вносит изменения в статьи 33 и 34 Воздушного кодекса России, который пока не предусматривает помещение специальных опознавательных знаков на гражданских беспилотниках. Это, по мнению разработчиков законопроекта, негативно отражается на уровне безопасности полетов дронов.

Документ дополнит Кодекс, определив порядок нанесения распознавательных знаков на беспилотные воздушные судна, и отрегулирует этот процесс в целом.

СМИ: у беспилотников могут появиться специальные радиочастоты


«Принятие законопроекта будет способствовать расширению применения беспилотных гражданских воздушных судов», — сказано в пояснительной записке.

Напомним, что в марте 2019 года в России обязали регистрировать все беспилотные летающие аппараты.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.



#авиа


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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