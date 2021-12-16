На кондитерскую компанию Марии Шараповой подали в суд за дискриминацию людей с инвалидностью

Вадим Карасев

Американка Кармен Таварес-Варгас подала в суд Нью-Йорка иск к кондитерской компании Sugarpova 34-летней российской теннисистки Марии Шараповой за дискриминацию инвалидов.

Главной претензией женщины стало то, что сайт компании не может предоставить полноценный доступ для слабовидящих людей, каковой она сама является. В своем исковом заявлении Кармен утверждает, что она отправляла жалобы в течение трех лет, но никаких изменений на сайте до сих пор не произошло.





Она сообщила, что зашла на сайт в начале этого месяца, чтобы сделать заказ, но у нее возникли проблемы с чтением, а специальная программа для слепых и слабовидящих не смогла распознать текст. Таким образом, отметила Таварес-Варгас в своем иске, Шарапова нарушила Закон об американцах с ограниченными возможностями и Закон о правах человека города Нью-Йорка 1990 года.

Адвокат истца утверждает, что Кармен все еще очень хочет купить сладости Sugarpova, но не может этого сделать. В иске она просит о постоянном судебном запрете на работу компании Марии и требует денежную компенсацию как за расходы на адвоката и судебное разбирательство, так и за моральный вред, причем с процентами.

Кондитерскую компанию Sugarpova Мария Шарапова, которая завершила спортивную карьеру в прошлом году, основала в 2011 году. Ее продукция продается в 32 странах мира и приносит спортсменке хороший доход в размере нескольких миллионов долларов в год. Состояние самой теннисистки издание Forbes в прошлом году оценило в 200 миллионов долларов. Звезда входит в число самых богатых женщин России.

Мариана Панкина