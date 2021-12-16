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На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»

На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста»

На Ставрополье до конца 2024 года создадут еще 242 центра «Точка роста» Минпросвещения России, сообщает газета «Благодарненские вести».

В регионе на базе школ созданы 166 центров. В крае действуют и два детских технопарка «Кванториум», мобильный технопарк, центр цифрового образования «IT-куб» и т.д.

«Точки роста» – это специализированные центры, которые в рамках национального проекта «Образование» создаются на базе общеобразовательных, в том числе сельских, школ по всей стране. Цель их создания – дать возможность детям из регионов научиться работать с современными технологиями.

5863 образовательных центра «Точка роста» уже работают в малых городах и селах. К концу 2021 года будет открыто 9500 образовательных центров «Точка роста».

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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